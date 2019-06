Jovanotti, a sorpresa in arrivo un nuovo disco: uscirà il 7 giugno

A sorpresa, Jovanotti ha annunciato l’uscita di un suo nuovo disco. La data di uscita, svelata con un post su Facebook, è fissata per venerdì 7 giugno. Si tratta di un album con 7 canzoni, più un EP che un classico album. Da quanto emerso, si tratta di inediti ai quali il cantautore ha lavorato negli ultimi mesi. Il disco si chiamerà "Jova Beach Party”, un nome legato al tour in partenza dal prossimo 6 luglio (TUTTE LE DATE), che vedrà Jovanotti esibirsi live in diverse spiagge italiane. Il nuovo album sarà disponibile in vinile e nei formati cd e digitale.

Il disco e il tour

“Jova Beach Party è anche un disco! 7 giugno 2019! 7 pezzi nuovi! Arriva Jova Beach Party Ep!!!”. Questo l’annuncio social di Jovanotti per presentare il suo nuovo lavoro in vista del suo tour sulle spiagge, che comprenderà 17 date, a partire dall’esordio a Lignano Sabbiadoro che farà tappa a Rimini, Cerveteri, Olbia, Viareggio. Ci sarà anche una data in montagna, a Plan De Corones (il 24 agosto), scelta che ha suscitato diverse polemiche, tra cui quella con Messner. Il cantautore ha però precisato che il tour si pone come obiettivo l’impatto zero a livello ambientale (JOVA REPLICA ALLE CRITICHE).