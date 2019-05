La Croisette si prepara ad accogliere uno degli attori più amati di tutti i tempi. Venerdì 24 maggio sarà il giorno di Sylvester Stallone, a cui il Festival di Cannes dedicherà un omaggio, proiettando il film che l'ha reso immortale nell'immaginario dei fan di tutto il mondo: "Rambo - First Blood". Grande attesa anche per l'annuncio del film vincitore per la sezione "Un Certain Regard".

I film in concorso

Nella giornata di venerdì 24 maggio debutta il film di Elia Suleiman "It Must Be Heaven". La storia è incentrata sul personaggio di ES, che scappa dalla Palestina ma scopre presto che il suo Paese natale in qualche modo lo insegue. Questo paradosso dà vita a una commedia degli errori sospesa tra Parigi e New York. Appuntamento alle ore 16:30 al Grand Théâtre Lumière. Sarà anche il giorno del debutto della quarta regista donna in gara a Cannes 2019 . Justin Triet concorre alla Palma d'Oro con "Sibyl", proiettato alle ore 19:30 al Grand Théâtre Lumière. Il film racconta la storia di una psicoterapeuta che riscopre una sua vecchia passione, la scrittura. L'incontro con Margot, che si erge a sua musa, cambierà la sua esistenza.Tra i film in concorso sarà possibile rivedere "Mektoub, My Love: Intermezzo" di Abdellatif Kechiche (ore 8:30 Grand Théâtre Lumière; ore 17, Soixantième Theatre) e " Il Traditore " di Marco Bellocchio (ore 8:30, Soixantième Theatre; ore 13, Grand Théâtre Lumière; ore 20, Olympia),

Un Certain Regard

Alle ore 20:30, presso il Debussy Theatre, sarà annunciato il vincitore dela sezione "Un Certain Regard". Ma durante la giornata sarà possibile assistere ancora ad alcune proiezioni di film in gara per questa categoria. Tra i film in concorso si possono rivedere "Liu Yu Tian" di Zu Feng (11:30, Soixantième Theatre) e "Once in Trubchevsk" di Larisa Sadilova (ore 14, Bazin Theatre).

Le altre sezioni

Il programma del Festival di Cannes è arricchito dalla presenza di Sylvester Stallone. L'attore incontrerà il pubblico in due momenti: alle ore 14 presso il Debussy Theatre e alle ore 22:30 al Grand Théâtre Lumière. In quest'ultimo appuntamento sarà reso omaggio a uno dei più grandi personaggi interpretati dall'attore americano, con la proiezione di "Rambo - First Blood", il primo film della saga dedicata al temibile reduce del Vietnam, girato da Ted Kotcheff. Per la sezione Cannes Classics sarà proiettato il film di Pierre-William Glenn "Les Silences de Johnny" (ore 16, Buñuel Theatre). Tra i film fuori concorso sarà possibile rivedere "The Gangster, The Cop, The Devil" di Won-Tae Lee (ore 14, Licorne; ore 21:30, Soixantième Theatre).