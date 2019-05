Cannes 2019, programma e ospiti di sabato 18 maggio

Per la giornata di sabato 18 maggio del Festival di Cannes 2019 c'è grande attesa per il nuovo film di Claude Lelouch, presentato fuori concorso, "Les Plus Belle Années d'Une Vie". Tra i film in concorso saranno proiettati il noir "The Wild Goose Lake" del regista cinese Diao Yinane e "La Gomera" di Corneliu Porumboiu. Durante la giornata sarà dedicato un omaggio al regista ceco Miloš Forman al Buñuel Theatre.

Film in concorso

Debutta a Cannes 2019 l'atteso "The Wild Goose Lake" di Diao Yinan. Il film del regista cinese racconta del leader di una gang e della sua ostinazione di liberare una donna dal suo destino, nonostante entrambi rischino la vita. Il tutto immerso nelle atmosfere cupe e romantiche del noir. Appuntamento alle 16:30 al Grand Théâtre Lumière. Alle 22, presso il Grand Théâtre Lumière, sarà proiettato "La Gomera" di Corneliu Porumboiu. Il film prende il nome da un'isola su cui va Cristi, un poliziotto prezzolato dalla mafia, che qui apprenderà un nuovo linguaggio di spionaggio. Sarà possibile rivedere "Little Joe" di Jessica Hausner (ore 9, Grand Théâtre Lumière; ore 14, Soixantième Theatre) e " Dolor y Gloria " di Pedro Almodovar (ore 8:30 Soixantième Theatre; ore 12, Grand Théâtre Lumière).

"Un Certain Regard"

Trai film in gara per la sezione "Un Certain Regard", sarà presentato il film "Port Authority" di Danielle Lessovitz. La storia è incentrata sull'amore che scoppia tra Wye e Paul. Lei lo introduce al ballo, alla cultura LGBTQ e lo presenta alla sua famiglia. Quando Paul scopre che Wye è un trans, dovrà anche fare i conti con i suoi sentimenti. Appuntamento al Debussy Theatre alle 8:30 e alle 19:45. Bruno Dumont è l'autore di "Jeanne", biopic dedicato alla figura di Giovanna D'Arco (ore 11, Debussy Theatre; ore 14, Debussy Theatre). Albert Serra presenterà il suo "Liberté", un film che racconta le avventure di tre libertini espulsi dalla puritana corte di re Luigi XVI, che cercano riparo presso il Duca de Walchen, seduttore e libero pensatore (ore17, Debussy Theatre). Tra i film in gara per la sezione "Un Certain Regard", sarà possibile rivedere "Papicha" di Mounia Meddour (ore 14, Bazin Theatre),

Le altre sezioni