I protagonisti di Beverly Hills 90210 stanno per tornare. È tempo di reunion per Brenda, Brandon e gli altri iconici personaggi dell’amatissimo telefilm andato in onda negli anni ’90: la Fox ha infatti pubblicato il primo teaser del reboot, che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 7 agosto per un totale di sei episodi. Il cast originale – ad eccezione del compianto Luke Perry, scomparso a marzo per un grave ictus – tornerà a vestire i panni di un tempo: Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Shannen Doherty (Brenda Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Brian Austin Green (David Silver), Jason Priestley (Brandon Walsh), Tori Spelling (Donna Martin) e Ian Ziering (Steve Sanders) riprenderanno i loro ruoli (COSA FANNO OGGI GLI ATTORI DI BEVERLY HILLS).

Cosa si vede nel teaser

Il promo della nuova stagione - BH9210, questo il titolo rivisitato - riprende la storica sigla della serie, diventata un vero e proprio cult. Non ci sono parole, ma soltanto Brandon, Brenda, Kelly, David, Steve, Donna e Andrea che conducono ciascuno le proprie vite. Impegnati nelle faccende quotidiane e nella loro routine, sentono all’improvviso una musica che riecheggia, un ritmo che proviene dai diversi oggetti: è la sigla originale di Beverly Hills 90210. Non sono ancora noti i dettagli della trama, con i fan che su Internet stanno già portando avanti migliaia di congetture.