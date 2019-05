Quest'estate ritornerà con una nuova serie di episodi Beverly Hills 90210, il telefilm degli anni Novanta. In attesa del debutto in programma mercoledì 7 agosto, però, i protagonisti si sono già ritrovati per le prime letture del copione. Non sono mancati abbracci, sorrisi e un pizzico di commozione.

"The gang is back"

"The gang is back", ha scritto sul proprio profilo Instagram Jennie Garth (Kelly) postando la foto insieme ai colleghi per celebrare la reunion: con lei Steve (Ian Ziering), Andrea (Gabrielle Carteris), David (Brian Austin Green), Brandon (Jason Priestley) e Donna (Tori Spelling). Sui social è stata diffuso anche un video con il cast quasi al completo, copione alla mano, che si ritrova tra abbracci e selfie sulle note di "It ain't over 'til it's over" di Lenny Kravitz.

Nuova avventura orfana di due protagonisti

I nuovi episodi partiranno il prossimo 7 agosto e saranno orfani di due protagonisti: Dylan McKay (Luke Perry) e il papà di Steve (interpretato da Jed Allan). Entrambi gli attori, infatti, sono scomparsi lo scorso marzo: Perry è morto all'età di 52 anni dopo essere stato colpito da un ictus, mentre Allan si è spento all'età di 84 anni nella sua casa di Palm Desert, in California.