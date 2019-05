Eros Ramazzotti, tour interrotto per intervento alle corde vocali

Eros Ramazzotti deve interrompere il suo tour per operarsi alle corde vocali. Ad annunciarlo lo stesso cantante su Instagram: "Alla fine della prima fase del tour – scrive ai fan - ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima". "Ora – aggiunge Ramazzotti - dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sud America. Recupererò tutto l'anno prossimo ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali. Grazie al prof. Markus Hess per la sua grande professionalità. Grazie a voi per l'affetto di sempre. Eros".

Il tour mondiale

Il "Vita Ce n’è World Tour 2019" doveva riprendere ufficialmente il 15 maggio 2019 a Guadalajara, in Messico, e poi proseguire fino a dicembre, approdando in alcune delle mete della musica più importanti del mondo, per un totale di oltre 80 concerti e 550mila biglietti venduti. La tournee, che celebra i suoi 35 anni di carriera, è stata momentaneamente sospesa.

L’album "Vita ce n’è"

Due giorni fa è uscito “Siamo”, singolo che andrà nelle radio a partire dal 10 maggio e che è il quarto estratto da “Vita ce n’è”, l’ultimo album di Ramazzotti che dà anche il nome al tour. “Siamo” arriva dopo il successo di “Vita ce n’è”, “In primo piano” (scritta da Lorenzo Cherubini) e “Per le strade una canzone” feat. Luis Fonsi. “Vita ce n’è” è il quattordicesimo album del cantante, uscito il 23 novembre 2018 per l’etichetta Universal.