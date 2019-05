Eros Ramazzotti: il nuovo singolo in arrivo è "Siamo"

Il quarto estratto dal disco “Vita ce n’è” sarà il singolo “Siamo”, una dedica alla moglie che si propone anche di celebrare la ripresa del tour, che da poco ha superato i 550 mila biglietti venduti.

Siamo, una dedica

Non solo una canzone, ma anche e soprattutto una dedica: “Siamo”, singolo che sarà in rotazione radiofonica a partire dal 10 maggio, è il quarto estratto da “Vita ce n’è” e un regalo all’amore che lo lega alla moglie Marica Pellegrini. “Siamo” arriva dopo il successo di “Vita ce n’è”, “In primo piano” (scritta da Lorenzo Cherubini) e “Per le strade una canzone” feat. Luis Fonsi ed è una canzone d’amore in pieno stile Ramazzotti. Il brano è stato scritto da Cheope, con musica di Dario Faini, Eros Ramazzotti e Federica Abbate. Esplorando le note del disco, “Siamo” reca il seguente commento che interpreta l’essenza stessa della canzone: «La consapevolezza di quello che siamo, la certezza di essere in due, esseri umani che si capiscono e si amano, il valore di quello che in una coppia c’è, che io e te siamo: sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle, anime gemelle. Con la voglia e la speranza per un meglio che “deve ancora venire”». Non è la prima volta che Ramazzotti sfrutta le parole di un brano di successo, come “Siamo”, per una dedica alla madre dei suoi figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, creando un messaggio social degno del miglior San Valentino.

“Vita ce n’è” è il quattordicesimo album di Eros Ramazzotti, uscito il 23 novembre 2018 per l’etichetta Universal. La pubblicazione si è di recente portata a casa un disco di Platino e ha dato vita a uno dei tour più prolifici della storia del cantante: 550 mila biglietti venduti e ancora molte tappe prima della conclusione di questo ciclo, prevista per dicembre.

Vita Ce n’è World Tour 2019: le date

Il Vita Ce n’è World Tour 2019 riprenderà ufficialmente il 15 maggio 2019 a Guadalajara e proseguirà fino a dicembre, approdando in alcune delle mete della musica più importanti del mondo. Ecco l’elenco completo delle date del tour, che farà ritorno in Italia per diverse date, tra cui anche quella del Lucca Summer Festival. I biglietti dei concerti del “Vita Ce n’è World Tour” sono disponibili su TicketOne, ma attenzione: alcune delle date hanno già fatto sold out, per cui è bene affrettarsi.

MAGGIO

14 Guadalajara, Auditorium Telmex

16 Mexico City, Auditorio Nacional

18 Monterrey, Banamex Auditorium

21 Los Angeles, Greek Theatre

24 Miami, American Airlines Arena

28 Panama City, Teatro Anayansi

31 Sao Paulo, Espacio Das Americas

GIUGNO

02 Rio De Janeiro, Vivo Rio

05 Santiago Del Chile, Movistar Arena

08 Buenos Aires, Luna Park

13 Laval, Place Bell

15 Toronto, Scotland Bank Arena

18 New York, Radio City Music Hall

20 Philadelphia, Metropolitan Opera House

22 Boston, Boch Center Wang Theatre

26 Chicago, Rosemont Theatre



LUGLIO

13 Bastia, Festival Festa Maió

16 Lucca, Lucca Summer Festival

18 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

24 Las Palmas, Gran CanariaArena

27 Klagenfurt, Woethersee Stadium

29 Colmar, Foire Aux Vins D‘Alsace

31 Carcassonne, Festival De Carcassonne



AGOSTO

03 Taormina (Me), Teatro Antico

04 Taormina (Me), Teatro Antico

06 Taormina (Me), Teatro Antico

15 Opatija, Festival Opatija



SETTEMBRE

11 Arena di Verona

12 Arena di Verona

14 Arena di Verona

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena



OTTOBRE

3 Sofia, Arena Armeec Hall

5 Bratislava, O’Nepela Arena

8 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus Hall

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen

30 Stockholm, Ericsson Globe



NOVEMBRE

23 Lubiana, Arena Stozice

26 Bolzano, Palaonda

29 Rimini, RDS Stadium



DICEMBRE

3 Ancona, Pala Prometeo

6 Eboli (SA), PalaSele

14 Firenze, Mandela Forum

17 Livorno, PalaModigliani