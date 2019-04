Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen nella serie televisiva Games of Thrones, si è travestita da Jon Snow, personaggio co-protagonista, ed è andata in giro per le strade di New York. Ma, con la barba finta e il mantello di finta pelliccia, nessuno tra i tanti turisti e persone che hanno tentato di darle indicazioni stradali sembra averla riconosciuta. Il video, pubblicato sul profilo Instagram dell'attrice, è stato diffuso per lanciare un contest con un premio finale imperdibile per un vero fan della saga: il fortunato vincitore potrà vedere, insieme a tre amici, l'ultimo episodio della stagione finale proprio insieme a Emilia. (LA VERSIONE ORIGINALE BATTE QUELLA DOPPIATA - I VIP FAN DELLA SERIE - LA SIGLA SUONATA DA 16 CHITARRE DIVERSE)

Nel video l'attrice compare gridando: "Jon Snow ama New York". Per sua sfortuna, però, la prima persona che incontra non è una fan di Games of Thrones, ma di un'altra serie, e anche i successivi personaggi incrociati da Emilia/Jon non sembrano riconoscere l'attrice. Con questo video, però, l'interprete di Daenerys Targaryen sta promuovendo un contest per raccogliere donazioni per il suo ente di beneficenza che serviranno a finanziare un programma di ricerca presso lo Spaulding Rehabilitation Hospital di Boston dedicato a chi ha subito danni cerebrali. Emilia, poco tempo fa, aveva infatti raccontato di aver subito due interventi al cervello per emorragie causate da un doppio aneurisma, avvenuto subito dopo la registrazione della prima stagione di Game of Thrones.