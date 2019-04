Dall'8 al 14 aprile Milano tornerà ad animarsi con il Fuorisalone 2019. In corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile il capoluogo lombardo, infatti, ospiterà presentazioni, allestimenti ma anche mostre, eventi culturali, concerti e dj-set. Le protagoniste della Milano Design Week saranno ovviamente le aziende attive nel settore dell'arredamento ma non mancheranno le novità in ambito di automotive, tecnologia, moda e arte. Molto spazio dedicato anche al cibo e alla cultura che saranno al centro di molti degli oltre mille eventi in programma. Nato spontaneamente nei primi anni Ottanta dalla volontà di aziende attive nel settore dell'arredamento e del design industriale, il Fuorisalone lo scorso anno ha fatto registrare una partecipazione pari a quasi 500mila persone, traguardo che gli organizzatori puntano a superare con l’edizione 2019.

I distretti del Fuorisalone 2019

Per anni il cuore pulsante dell’iniziativa è stata Tortona, nella zona sudorientale della città, ma nelle ultime edizioni molti altri i quartieri hanno deciso di ospitare il Fuorisalone. Tra i principali distretti di quest’anno ci saranno: Brera, Ventura Lambrate, San Babila, Isola e le 5 vie. Tra questi quello che organizzerà il maggior numero di eventi sarà Brera con 216 iniziative, seguito da Ventura Lambrate con 90. Nella zona di Tortona, oltre ai 48 eventi previsti nelle vie del quartiere, saranno organizzati allestimenti e presentazioni anche al Superstudio Più (52 eventi) e all’Asia Design Pavillon (7 eventi). Oltre ai classici distretti, in questa edizione farà il suo debutto anche un nuovo modello che non sarà più legato ad un territorio specifico ma sarà diffuso in diverse zone della città. L’obiettivo sarà quello riqualificare spazi dimenticati, mai aperti al pubblico nella storia della Milan Design Week. Il progetto, che prende il nome di DOS, Design Open' Spaces, è stato realizzato dagli studi Re.rurban e Emilio Lonardo in collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio del Politecnico di Milano-Scuola del Design. E vede, spiegano i realizzatori, nove spazi dislocati su tutto il territorio cittadino, che verranno restituiti ai milanesi con una nuova veste e nuove funzioni. Al loro interno saranno organizzate esposizioni, installazioni di design e un fitto calendario di eventi diurni e serali, che spazieranno dalla musica live ai dj set, dai percorsi degustativi agli incontri culturali.

Immergersi nella magia della pioggia

Uno degli eventi più interessanti in programma si terrà il 9 aprile dalle 19.30 alle 21.30, in via Savona 37, e sarà organizzato dal designer acustico Kouichi Okamoto e da Canada Goose. L’iniziativa, intitolata 'Vernissage - 50 Words For Rain by Kouichi Okamoto', consentirà ai visitatori di immergersi nella magia della pioggia, grazie ad un’installazione interattiva del designer giapponese, Kouichi Okamoto, che ha deciso di rivelare questo elemento comune in modi inaspettati.

Il supereroe della sostenibilità

Per tutta la durata del Fuorisalone piazza XXV Aprile ospiterà invce RoBOTL, una maestosa ed imponente installazione che Timberland ha affidato a Giò Forma, lo studio internazionale composto da designer, architetti e artisti, guidato da Cristiana Picco, Florian Boje e Claudio Santucci. Il collettivo di artisti ha dato forma ad un supereroe della sostenibilità, che trasmetterà il messaggio di quanto sia importante salvaguardare l’ambiente in cui viviamo. L’opera, spiegano gli organizzatori, "sarà realizzata a seguito di un’attenta e meticolosa ricerca di pezzi, utilizzando una parte consistente di bottiglie di plastica riciclate e scarti di produzione provenienti dall’industria del design, con l’intento di trasformare elementi inquinanti in qualcosa di significativo".

House in a Box

Al Fuorisalone parteciperà anche Amazon, che per l’occasione aprirà al pubblico la propria sede in Viale Monte Grappa 3. Al suo interno sarà allestita un’esposizione, dal titolo 'House in a Box', che sarà visitabile l’11 Aprile, dalle 15.00 alle 20.00, e il 12 e 13 Aprile, dalle 10.00 alle 20:00. I visitatori, esplorando lo showroom, avranno l’opportunità di scattare fotografie all’interno di un percorso che presenterà alcune illusioni ottiche. Inoltre, visitando l’esposizione, che è declinata in due diverse tipologie di appartamenti in stile contemporaneo, si potrà avere maggiori informazioni sui prodotti esposti direttamente su Amazon.it, semplicemente inquadrando con il proprio smartphone lo 'SmileCode' associato ad ogni articolo.

Nella Luce

Un’altra istallazione da non perdere sarà ospitata all’interno dell’Opificio 31, in via Tortona. Intitolata "Into the Light" ("Nella Luce") e promossa da Polestar, consisterà nel celebrare il passaggio sempre più imminente alla mobilità elettrica di Milano. Per riuscirci un gruppo di esperti audio e visual svedesi, i Teenage Engineering, daranno vita a due strutture emblematiche: 'La stazione di benzina' e la 'La pista per automobiline'. La prima istallazione spiegherà come questi luoghi, che oggi rappresentano un riferimento architettonico e culturale, con l’elettrico dovranno vivere un inevitabile stravolgimento che però non ne pregiudicherà il ruolo di punto di incontro sociale, grazie ad una nuova era di ricarica ed elettrificazione. La seconda, invece, rappresenterà il divertimento di guidare con l'elettricità grazie ad un’installazione interattiva all’interno della quale ogni visitatore potrà dare il suo contributo con una grande esperienza sensoriale.