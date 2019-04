Gli interni del casello daziale in Piazza XXIV Maggio, si trasformeranno in un purificatore d'aria in grado di rimuovere 21,56 grammi di agenti inquinanti al giorno, 7,87 kg in un anno. Settanta metri quadri di pareti all'interno del casello in Darsena, quartier generale di DOS, sono stati pitturati con Airlite, tecnologia per la pittura di esterni e interni che elimina l’inquinamento trasformando gli agenti inquinanti in minerali inerti (foto: Ufficio Stampa) -