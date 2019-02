Oscar per il migliore attore non protagonista a Mahershala Ali per “Green Book” di Peter Farrelly. Un premio da record, visto che nel 2017 ha vinto la stessa statuetta per “Moonlight”: è il secondo attore afroamericano ad aggiudicarsi due premi. Prima di lui c'è riuscito solamente Denzel Washington (LA CERIMONIA DEGLI OSCAR IN DIRETTA).

Il discorso di ringraziamento

“Mia nonna mi ha sempre detto nell’orecchio di provare e riprovare, senza arrendermi mai. Mi ha sempre spinto”. Con queste parole l’attore, che è protagonista della terza stagione di True Detective, ha ringraziato tra gli altri la nonna per il sostegno che gli ha sempre dimostrato. Doverosa anche la dedica a Don Shirley, il pianista afroamericano che interpreta nella pellicola.

Le nomination come miglior attore non protagonista di quest'anno includevano anche Richard E. Grant (Copia Originale), Adam Driver (BlackKklansman), Sam Elliott (A Star is Born) e Sam Rockwell (Vice - L'uomo nell'ombra).