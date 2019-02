Dopo la serata dei duetti (GUARDA LE FOTO), sono tornati a esibirsi tutti i cantanti partecipanti alla 69° edizione del Festival della canzone italiana (QUI LO SPECIALE) in quella che è stata l’attesissima finale di Sanremo e che ha decretato la vittoria di Mahmood. Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio anche in quest’ultimo appuntamento hanno salutato ospiti d’eccezione come Eros Ramazzotti ed Elisa.

Al via la finale di Sanremo 2019

Ancora una volta un inizio di puntata all’insegna di un nuovo arrangiamento di un grande successo di Claudio Baglioni: la finale di Sanremo 2019 è iniziata sulle note di “Adesso la pubblicità”, con Baglioni in total white che cantava tra ballerini alienati che impugnavano un telecomando. Il Direttore artistico, emozionato, ha quindi annunciato l’inizio dell’ultima tappa del 69° Festival della musica Italiana, augurandosi di aver fatto bene ma assicurando di aver cercato di fare il meglio possibile nel nome della musica. Caldi applausi per lui e per i suoi due compagni di viaggio, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, che insieme hanno poi proposto una rivisitazione di “Cantando sotto la pioggia” del Trio Lescano, ballando e cantando mentre un simpatico Bisio era alle prese con un ombrello rotto sotto uno scrosciante getto d’acqua. In prima fila, come nella quarta serata, i membri della Giuria d’onore: Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich, Beppe Severgnini e Serena Dandini.



La serata ha visto l’esibizione di tutti e 24 gli artisti in gara. Il primo a salire sul palco è stato Daniele Silvestri, accompagnato da Rancore, che ha riproposto “Argento vivo”. L’ultimo a calcare la scena è stato Motta, che con la sua “Dov’è l’Italia” ha vinto insieme a Nada il premio per il miglior duetto.

Anna Tatangelo si è commossa sul finale della sua canzone, l’esibizione di Ultimo è stata accolta e infine salutata da un pubblico caloroso, una grintosa Loredana Bertè si è guadagnata l’amore del pubblico e l’ennesima standing ovation con “Cosa ti aspetti da me”.

Piccolo imprevisto tecnico invece per il giovane Mahmood, che per qualche secondo ha cantato la sua “Soldi” a microfono spento. Il bello della diretta, come si suol dire: rapida incursione di Bisio, tante scuse e lo show è ripreso tra gli applausi, questa volta con audio perfetto.

Voce rotta e commozione per Arisa, che probabilmente non era in piena forma ma che ha comunque raccolto un grande applauso del pubblico alla fine della sua “Mi sento bene”. Applausi ed entusiasmo per il giovane Irama e anche per Enrico Nigiotti, Einar e i Boomdabash.



Sanremo 2019: fuori programma all’ingresso dell’Ariston

Simpatico e inatteso intermezzo quello regalato dal mitico Renato Pozzetto, che assieme a Lo Stato Sociale di Lodo Guenzi - uno dei quattro giudici della passata edizione di X Factor - ha cantato “E la vita, la vita” di fronte all’ingresso dell’Ariston. Mancava solo Cochi Ponzoni.



Gli ospiti d’onore della finale di Sanremo 2019

A 35 anni esatti dalla sua vittoria tra le nuove proposte di Sanremo 1984 (con “Terra promessa”), Eros Ramazzotti è tornato sul palco dell’Ariston, acclamatissimo dal pubblico. L’artista ha celebrato la sua lunga carriera intonando inizialmente “Vita ce n’è”, per duettare poi con Baglioni in “Adesso tu”, che nel 1986 gli è valsa la vittoria del Festival e che ieri sera gli ha regalato una standing ovation. Ramazzotti si è infine esibito con l’autore della popolare “Despacito”, Luis Fonsi, cantando “Per le strade una canzone”, e insieme hanno entusiasmato e fatto ballare la platea.

A metà spettacolo è stata la volta di un’emozionata Elisa - vincitrice di Sanremo nel 2001 con “Luce” - che ha cantato “Anche fragile”. L’artista friulana e Baglioni hanno reso omaggio a Luigi Tenco creando un’atmosfera magica cantando insieme una commovente “Vedrai, vedrai”.



I premi speciali ai migliori di Sanremo 2019

Daniele Silvestri con “Argento Vivo” si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini, il Premio sala stampa Lucio Dalla e il premio Sergio Bardotti per il miglior testo; il Premio Sergio Endrigo alla migliore interpretazione è andato a Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”, che si è aggiudicato anche il Premio Bigazzi alla migliore composizione musicale. Ultimo con “I tuoi particolari” ha vinto invece il premio per il brano più ascoltato in streaming.



Sanremo 2019: la battaglia per il podio e il vincitore

A fine serata i risultati della prima tornata di televoto hanno svelato solamente l’ordine di arrivo degli artisti dalla 24° alla 4° posizione. Fanalino di coda Nino D’Angelo e Livio Cori, preceduti da Einar, con grande disappunto della platea dell’Ariston, che pare non aver gradito l’intera classifica. La sala dell’Ariston ha contestato la quarta posizione di Loredana Bertè. I fischi e le accese proteste del pubblico, che la volevano vincitrice, sono culminati in un coro: “Loredana! Loredana!”.

Le ultime tre canzoni rimaste in gara - Ultimo con “I tuoi particolari”, Il Volo con “Musica che resta”, Mahmood con “Soldi” - sono tornate al televoto per l’assegnazione delle tre postazioni sul podio dei vincitori. La nuova tornata di voti ha così visto trionfare un incredulo Mahmood, tra gli applausi scroscianti dell’Ariston. La seconda e la terza posizione sono andate rispettivamente a Ultimo e Il Volo.