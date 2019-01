Il grande successo raccolto ai Golden Globe dal film "Bohemian Rhapsody" non deve essere passato inosservato a Buckingham Palace. La banda delle guardie della regina ha eseguito infatti il brano dei Queen che ha dato il titolo al recente biopic su Freddie Mercury e sulla storia del gruppo rock britannico.

La canzone del XX secolo più ascoltata in streaming

La banda ha dato spettacolo suonando in parata nel cortile di Buckingham Palace la celebre hit, davanti a un folto pubblico di curiosi e turisti che ha prontamente immortalato la scena. E i video, comparsi sui vari social, sono diventati virali in pochi minuti. Lo scorso 6 gennaio ai Golden Globe, "Bohemian Rhapsody" è stato in grado di conquistare il premio per il miglior film drammatico, e quello per il miglior attore protagonista, consegnato a Rami Malek per la sua interpretazione di Mercury. Un successo che a metà febbraio potrebbe essere confermato durante la cerimonia di premiazione degli Oscar. Il film prende il nome da uno dei brani più celebri della band nata a Londra nel 1970. A testimoniare la sua celebrità anche il dato che consegna a "Bohemian Rhapsody" il primato per quanto riguarda le canzoni incise nel XX secolo più ascoltate di sempre in streaming. Secondo l’Universal Music Group, infatti, nello scorso dicembre il brano avrebbe superato 1,6 miliardi di streaming in tutto il mondo sorpassando "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana e "Sweet Child O'Mine" dei Guns N' Roses.