Das Boot, esordio record per la serie Sky: 257mila spettatori medi

Esordio da record in Italia per "Das Boot", la nuova produzione originale Sky trasmessa su Sky Atlantic. I primi due episodi della serie, targata Sky Deutschland, hanno fatto registrare più di 257mila spettatori medi: si tratta del miglior debutto per una produzione europea di Sky.

Positivi i riscontri della critica

Oltre allo share, a premiare la serie (la più costosa mai prodotta in Germania) è stata la critica che ha accolto molto positivamente il debutto di "Das Boot": per La Stampa si tratta di "un kolossal fra le produzioni più belle degli ultimi anni", Il Venerdì l’ha invece definita "sontuosa" mentre per La Repubblica è "Spettacolare". L’esordio su Sky Atlantic ha anche generato numerose interazioni sui social network e nel debutto italiano sono stati superati gli ottimi ascolti della prima di "Tin Star" (la serie originale con Tim Roth prodotta da Sky Uk, attesa con la seconda stagione su Sky Atlantic) e di "Britannia", altra produzione Sky Uk che tornerà con i nuovi episodi nel 2019.

Le vicende di "Das Boot"

Diretta dal regista austriaco Andreas Prochaska, e con un cast internazionale composto da attori come Lizzy Caplan, Vicky Krieps, Rick Okon, Tom Wlaschiha e Vincent Kartheiser, "Das Boot" prevede otto episodi ispirati all’omonimo romanzo di Lothar-Günther Buchheim. Una storia che si sviluppa nell'autunno del 1942 e narra le vicende della Seconda guerra mondiale viste attraverso lo sguardo dei soldati tedeschi. La serie, già venduta in oltre 100 territori in tutto il mondo, è in onda ogni venerdì su Sky Atlantic ed è disponibile su Sky On Demand.