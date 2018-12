Tin Star, al via le riprese della seconda stagione

Hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese della seconda stagione di Tin Star, la serie con Tim Roth nei panni dello sceriffo dalla doppia personalità Jim Worth. Oltre a Tim Roth, Christina Hendricks, Genevieve O’Reilly e Abigail Lawrie, protagonisti della prima stagione, nel cast ci saranno anche alcune new entry, tra cui John Lynch (The Fall, Sliding Doors), Anamaria Marinca (The Missing, Mars) e Janessa Grant (The Handmaid's Tale).

Ottimi ascolti per la prima stagione

Tin Star, serie dalle particolari tinte western, è una produzione originale Sky creata da Rowan Joffe e prodotta da Kudos. La prima stagione ha ottenuto ottimi ascolti nel Regno Unito, dove è stata la serie originale più vista nel 2017 su Sky Atlantic, e anche in Italia è stato il migliore tra i titoli prodotti da Sky Uk. La seconda stagione sarà in onda in esclusiva su Sky Atlantic in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda nel corso del 2019.

Dove siamo rimasti

Alla fine della prima stagione, attualmente disponibile su Sky Box Sets, il capo della polizia Jim Worth (Tim Roth), sua moglie Angela (Genevieve O'Reilly) e la loro figlia Anna (Abigail Lawrie) escono devastati dal caos che Jim e il suo alter ego alcolizzato Jack Devlin pensavano di essersi lasciati alle spalle nel Regno Unito. "Siamo entusiasti di avere un'ulteriore opportunità di approfondire i personaggi con cui ci siamo divertiti così tanto nella prima serie - hanno detto Rowan Joffe, creatore della serie, e il produttore esecutivo Alison Jackson -. La seconda serie di Tin Star ci permette di sviluppare il mondo di Little Big Bear, ma offre anche al pubblico uno scorcio su un'altra intrigante comunità e ci fornisce una famiglia stranamente inquietante per il nostro eroe Jim Worth".



Le anticipazioni sulla seconda stagione

La seconda stagione riprende con il protagonista relegato nella remota natura delle Montagne Rocciose con la sua famiglia sconvolta e traumatizzata dagli eventi recenti. Alla ricerca di un rifugio dai suoi genitori, Anna è accolta dai Nickel, una famiglia timorata di Dio formata dal pastore Johan (John Lynch), da sua moglie Sara (Anamaria Marinca) e dalla figlia Rosa (Janessa Grant) e nascosta con gli Ammoniti - una comunità religiosa vicino a Little Big Bear. Tuttavia, la pacifica famiglia della prateria nasconde dei segreti e non passa molto tempo prima che Anna sia costretta a cercare l'aiuto di suo padre, mentre emerge una minaccia più infernale. Se Jim vuole trovare un modo per salvare la sua famiglia, espiando i suoi peccati e liberandosi di Jack per sempre, deve formare una scomoda alleanza nella battaglia per il perdono...