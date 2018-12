Torna il Noir in Festival. La manifestazione dedicata al mistero al cinema e in letteratura prende il via oggi 3 dicembre nel campus dell'Università IULM di Milano, per poi proseguire tra Milano (fino al 5 dicembre) e il Teatro Sociale di Como (dal 6 al 9 dicembre).

Omaggio agli zombie

Protagonisti dell'anno sono gli zombie, a partire dalla locandina del festival, disegnata dall'illustratore Gigi Cavenago. Durante la manifestazione ci sarà spazio per queste creature, riprendendo quelle raccontate da Dario Argento, Gianfranco Manfredi e altri esperti dell'argomento. La ragione sta in un compleanno molto speciale: infatti, "La notte dei morti viventi" di George A. Romero compie 50 anni. Per l'occasione il film verrà proiettato nell'Auditorium dello Iulm lunedì 3 dicembre alle ore 12.

I film

Nel programma del Noir in Festival spicca una irriconoscibile Nicole Kidman, protagonista di "Destroyer" di Karin Kusama. La storia ruota attorno a una poliziotta costretta a tornare al suo passato più oscuro, un tempo in cui era infiltrata in una banda. "Sfida di famiglia" all'interno del programma: lunedì 3 dicembre alle ore 19 verrà proiettato "Les Fauves" di Vincent Mariette con Lily-Rose Depp. Se la figlia d'arte aprirà il festival, sarà suo padre a chiuderlo. Sabato 8 dicembre verrà proiettato "City of Lies" (L'ora della verità) di Brad Furman, con Johnny Depp, Forest Whitaker e Toby Huss. Tra i film da segnalare in programma (qui quello completo) verrà proiettato "La terra dell'abbastanza" dei fratelli D'Innocenzo e "Cinque è il numero perfetto" di Igort con Toni Servillo e Valeria Golino. Il festival si concluderà il 9 dicembre con un omaggio a Joe Dante (Premio Noir alla carriera) con la proiezione di "Explorers", uno dei suoi film più controversi e affascinanti.

Gli ospiti

Tra le star attese al Noir in Festival ci saranno Dario Argento, il maestro degli effetti speciali Sergio Stivaletti, Carlo Lucarelli che dialogherà con il Premio Chandler Jo Nesbø, il campione di vendite del giallo scandinavo Lars Kepler, gli scrittori Mariolina Venezia, Gianni Biondillo e Roberto Costantini.

Gli eventi da non perdere

Moltissimi anche gli incontri in cui si renderà omaggio a molti giganti del noir, tra cinema e letteratura. Nella Sala dei 146 dello Iulm, a Milano, il 4 dicembre si terrà un incontro con Katharina Kubrick, figlia del regista di "2001: Odissea nello Spazio", film che quest'anno compie 50 anni. I Manetti Bros offriranno al pubblico del Noir in Festival un omaggio molto speciale a Stan Lee, il maestro del fumetto morto il 12 novembre 2018. Sabato 8 dicembre Maya Sansa leggerà "Frankenstein 1818" di Mary Shelley al Teatro Sociale di Como.