X Factor 2018: cosa è successo ieri sera in 4 minuti

Fedez apre il terzo Live di X Factor 2018: il rapper dismette per un attimo i panni di giurato e presenta il nuovo singolo “Prima di ogni cosa" che, nel giorno d'uscita, è volato in cima alle classifiche di iTunes, Spotify, Apple Music e su YouTube ha già totalizzato oltre 6,3 mln di views. Poi è subito gara: Alessandro Cattelan saluta pubblico e giuria e dà il via al televoto. I concorrenti, dopo l’eliminazione di Matteo Costanzo e dei Red Bricks Foundation, sono rimasti in dieci: chi supererà il Live, proseguendo l’avventura all’interno del talent show?



La prima manche del terzo Live di X Factor 2018

Naomi è la prima ad esibirsi, portando in scena un cult della musica internazionale come “Think” di Aretha Franklin e risultando un po’ meno convincente del solito. Seguono i Bowland, che affrontano una nuova sfida: per la prima volta la cantante Leila si esibisce in lingua italiana e la sua interpretazione di “Senza un perché” di Nada conquista la giuria. L’energia esplosiva portata da Luna Melis sul palco dell’X Factor Arena, con la sua versione di “Blue Jeans” di Lana del Rey, piace ma lascia dei dubbi a Mara Maionchi, che preferirebbe per lei dei brani più freschi, meno adulti. È il turno di Emanuele Bertelli, che la scorsa settimana ha rischiato l’eliminazione: il pupillo di Mara Maionchi canta “Congratulations” del rapper Post Malone, ma i giudici non riescono a riconoscere in lui un’identità stilistica. Chiude la prima manche del terzo Live di X Factor 2018 una toccante interpretazione di “La voce del silenzio” di Mina ad opera di Sherol Dos Santos, che emoziona (e si emoziona). Alessandro Cattelan chiude il televoto: il pubblico manda (nuovamente) al ballottaggio Emanuele Bertelli.





La seconda manche del terzo Live di X Factor 2018

Leo Gassman degli Under Uomini si esibisce sulle note di “Hold Back the River” di James Bay e mostra un talento rinnovato, che convince i giudici. Si prosegue con i Seveso Casino Palace che rendono rock una hit squisitamente anni Ottanta come “Take on me” degli Ah-Ah, mentre Renza Castelli si fa raffinata e romantica con “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, promossa. La gara continua con Martina Attili, che al terzo Live di X Factor 2018 mostra il suo lato più spensierato cantando, con tanto di pattini a rotelle ai piedi, “Material Girl” di Madonna scelta per lei da Manuel Agnelli (che durante X Factor Daily ha sorpreso tutti ballando scatenato sulle note della celebre hit), mentre Anastasio chiude la seconda manche e apre una polemica: il rapper cantautore reinterpreta “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano, ma Manuel Agnelli contesta il fatto che, in un programma di cover, il cantante degli Under Uomini abbia proposto esclusivamente degli inediti, rimettendo sempre mano al testo di ogni brano proposto fino ad oggi. La discussione si accende: Fedez non è d’accordo e teme il rischio di snaturare il talento del concorrente, mentre il suo giudice, Mara Maionchi, dice di voler continuare a fare quel che ad Anastasio piace fare. Secondo nome al ballottaggio: i Seveso Casino Palace.



X Factor 2018: Emanuele Bertelli e Seveso Casino Palace al ballottaggio

Mara Maionchi e Lodo Guenzi si giocano anche questa settimana l’ultimo posto disponibile all’interno del talent show: il primo ad esibirsi è Emanuele Bertelli che sceglie come cavallo di battaglia il brano "Location" di Khalid, cercando di avere la meglio sulla cover di "Ricchi X Sempre" di Sfera Ebbasta proposta dagli avversari. La giuria è dubbiosa e si va al TILT, lasciando la decisione al pubblico a casa: Alessandro Cattelan apre 200 secondi di televoto lampo. Salva la band milanese, eliminato da X Factor 2018 Emanuele Bertelli degli Under Uomini. Così Mara Maionchi perde un componente della sua categoria.







I Sofi Tukkel ospiti al terzo Live di X Factor 2018

Dopo Rita Ora e Sting con Shaggy, l’X Factor Arena si accende e balla sulle note dei Sofi Tukker: il duo musicale dance composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2017 come "Best Dance Recording" con il brano “Batshit”, che ripropone sul palco del terzo Live, facendo scatenare pubblico e concorrenti.



Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Gruppi del team di Lodo Guenzi, BowLand e Seveso Casino Palace, e i due Over di Fedez, Naomi e Renza Castelli. Per seguire la preparazione settimanale dei concorrenti di X Factor 2018 l’appuntamento è con X Factor Daily condotto da Benji & Fede tutti i giorni alle 19.40.

Gli ascolti

Il terzo Live di X Factor 2018 è stato visto su Sky Uno/+1 da 1.276.431 spettatori medi e, durante la messa in onda di X Factor, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale sul totale individui con una share del 5,2%. %. Sky Uno è stato, inoltre, il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 8,74% di share e il canale più visto della piattaforma. Il picco di share è stato del 7,2% registrato alle 23.42 al termine del Tilt che ha sancito l’eliminazione di Emanuele Bertelli, mentre il picco di spettatori è stato registrato alle 22.03 con 1.417.235 spettatori durante l’esibizione dello stesso Emanuele Bertelli, concorrente della squadra di Mara Maionchi.

