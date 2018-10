7 cose da sapere prima di vedere il primo Live di X Factor di stasera

I 12 concorrenti che hanno superato la fase degli Home Visit sono pronti ad affrontare il palco dell’X Factor Arena, stasera al primo live della dodicesima edizione di X Factor Italia, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o canale 311 o 11 del digitale terrestre).



X Factor 2018, tutto quello che c’è da sapere sull’edizione numero 12



Ecco tutti i dettagli da conoscere per arrivare preparati alla fase più attesa di X Factor 2018.



1. Maneskin al primo Live di X Factor 2018



Stasera un grande ritorno a X Factor Italia: i Maneskin, band rivelazione dell’anno nata sul palco della scorsa edizione dello show, tornano ad esibirsi al talent più famoso della tv italiana. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria promuovono il loro ultimo singolo, “Torna a casa”, pronti ad intraprendere una tournée autunnale già sold out e un nuovo tour nel 2019. “Torna a casa” anticipa il disco “Il ballo della vita” in uscita il 26 ottobre.



La conferenza stampa dei Live



2. Rita Ora, l’ospite internazionale del primo Live di X Factor 2018

Ospite della prima puntata dei Live anche la pop star britannica Rita Ora, che sul palco di X Factor 2018 porterà il singolo "Let You Love Me". Il brano, insieme a hit già di successo come "Your Song" (Disco di Platino in Italia), "Anywhere" (in vetta alle classifiche inglesi) e "For You" ft. Liam Payne (colonna sonora del film 50 sfumature di nero, certificato disco d’Oro in Italia) compone il secondo album della star, “Phoenix”, in uscita il prossimo 23 novembre.



3. X Factor 2018: qualche indizio sui brani del primo Live

I giudici di X Factor 2018 durante la settimana hanno assegnato ai cantanti e alle band i brani da preparare in vista del primo Live Show della dodicesima edizione di X Factor Italia. Le assegnazioni rimangono un mistero, ma sappiate che Luna Melis delle Under Donne dovrà vedersela con un brano dal titolo ispirato ad un iconico film di Steven Spielberg del 1982, mentre Leo Gassmann degli Under Uomini proverà a fare sua una canzone resa famosa da un featuring con Nelly Furtado. E ancora, Fedez ha scelto per la Over Naomi Riveccio una hit di una regina indiscussa della scena pop americana che - attenzione all’indizio! - di recente ha trasformato il suo matrimonio in un tour mondiale, mentre i Bowland seguiti da Lodo Guenzi daranno un sound tutto nuovo ad un brano simbolo della new wave anni ’80, reinterpretato già da moltissimi artisti tra cui Marilyn Manson.



XF12, giudici e protagonisti



4. La giuria di X Factor 2018

Mara Maionchi, Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli per la fase dei Live Show saranno affiancati da alcuni noti producer musicali. Gli Over capitanati da Fedez lavoreranno anche insieme a Fausto Cogliati, Ioska Versari farà da spalla a Mara Maionchi e ai suoi Under Uomini, Manuel Agnelli sarà affiancato da Big Fish (Massimiliano Dagani) alla guida delle Under Donne, mentre Lodo Guenzi per i Gruppi ha scelto il producer Fabio Gargiulo.

5. Scopriamo l’X Factor Arena

Con una superficie di 800 metri quadri calpestabili, venti chilometri di cavi e ben 16 camere HD, ecco l’X Factor Arena, che farà da cornice ai Live! Tra le novità di quest’anno pensate dal direttore creativo Simone Ferrari, la mobilità del pavimento, grazie a un sistema di 4 pedane motorizzate da 8 metri ciascuna.



6. X Factor 2018: come votare da casa?

Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi fanno spazio al pubblico a casa, che durante i Live potrà votare le esibizioni. Ci sono diverse possibilità per dare il proprio voto: sull’app ufficiale di X Factor 2018 dalla prima puntata Live comparirà l’area VOTO, per votare tutti i concorrenti in gara a X Factor e StraFactor (anche via smartwatch), oppure votate attraverso il sito ufficiale (sia da desktop che da mobile), o via Twitter, tramite messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno” oppure verso l’account Twitter “@XFactor_Italia”. Inoltre è possibile dare il proprio voto cliccando il taso verde del telecomando del decoder Sky.



Scopri come votare i concorrenti di XF12



7. Il loft di X Factor 2018

Dopo gli Home Visit, i dodici concorrenti in gara hanno fatto il loro ingresso nel Loft che li ospiterà durante le prossime settimane del talent show. Ad attenderli hanno trovato Benjamin Mascolo e Federico Rossi, i nuovi conduttori di X Factor Daily, che seguirà i cantanti durante la preparazione settimanale. Perché il Loft risulti un ambiente confortevole e uno spazio di ispirazione, è stata lasciata ai cantanti la possibilità di arredarlo come meglio piace a loro: e allora, largo alla fantasia!



I video del Daily



Appuntamento stasera, giovedì 25 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno con il primo Live di X Factor 2018.