X Factor 12, Home Visit: le esibizioni più emozionanti

Nell’appuntamento con gli Home Visit, i quattro giudici hanno messo alla prova i loro concorrenti, affidando loro spesso dei brani considerati vere e proprie sfide. Mara Maionchi, Fedez, Asia Argento e Manuel Agnelli hanno scelto quattro destinazioni misteriose e, per decidere chi portare ai Live, si sono fatti aiutare da alcuni professionisti della musica.

Vediamo come sono andati gli Home Visit e quali sono state le esibizioni più emozionanti. I Live di X Factor 2018, andranno in onda in diretta in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) da giovedì 25 ottobre.

X Factor 2018: Fedez e gli Over

Il primo giudice a dover decidere sulle sorti dei prossimi concorrenti di X Factor 2018 è Fedez, che ha deciso di portare gli Over in Toscana, ai The Garage Studio. I suoi Home Visit sono molto importanti, perché ai Bootcamp i suoi concorrenti l’hanno lasciato pieno di dubbi e perplessità e l’esibizione agli Home Visit servirà a chiarirgli le idee. Per farsi aiutare nel difficile compito, Fedez si è fatto aiutare dai produttori del momento: Takagi & Ketra. A contendersi i tre posti dei Live di X Factor 2018 Jennifer Milan, Naomi, Renza Castelli, Matteo Costanzo e Gaston.

X Factor 2018: Naomi vince il confronto con Amy Winehouse

Naomi Rivieccio, il soprano di questa edizione di X Factor, aveva già stupito tutti alle Auditions e ai Bootcamp, ma Fedez ha voluto alzare ancora di più l’asticella e le ha affidato un brano che avrebbe spaventato chiunque. La cantante si è dovuta cimentare con una delle voci soul più amate di sempre: Amy Winehouse e la sua “Valerie”. Sfida impegnativa che Naomi raccoglie con tutta la sua umiltà e determinazione e che la porta a esibirsi in una performance impeccabile. I volti di Fedez e di Takagi & Ketra mostrano tutto l’apprezzamento per l’esibizione e trasportano Naomi verso i Live di X Factor 2018.

 

X Factor 2018: Mara Maionchi e gli Under Uomini

Per la sua squadra, gli Under Uomini, Mara Maionchi ha scelto il sud della Francia e lo studio La Fabrique, in Provenza. Ad aiutarla nella valutazione dei concorrenti, la produttrice ha scelto il giovane rapper romano Achille Lauro. Cinque i giovani artisti a contendersi i tre posti liberi: Pierfrancesco Criscitiello, Anastasio, Leo Gassmann, Leonardo Parmeggiani ed Emanuele Bertelli.

X Factor 2018: Anastasio, rapper o cantautore?

Marco Anastasio è un ragazzo di Meta di Sorrento che ha colpito Mara fin dalle Auditions, dove aveva portato un suo inedito, “La fine del mondo”. In quell’occasione, aveva conquistato pubblico e giudici. Ai Bootcamp, Anastasio si è cimentato con un brano cult della musica italiana, “Generale” di Francesco De Gregori, riscrivendola “a modo suo”. Per gli Home Visit, Mara Maionchi ha voluto testare ancora una volta le capacità compositive del giovane, che si è esibito con un altro inedito. Nonostante qualche incertezza nel tipo di collocazione futura del cantautore-rapper, Anastasio è il primo concorrente della squadra degli Under Uomini e vola dritto ai Live di X Factor 2018.

 

X Factor 2018: Manuel Agnelli e le Under Donne

Per gli Home Visit, Manuel Agnelli ha deciso di portare la sua squadra tutta al femminile, le Under Donne, ai DAFT Recording Studios in Belgio. 24 ore per prepararsi sui brani scelti dal loro giudice e per portare a casa la partecipazione ai Live. Per farsi aiutare nella valutazione delle concorrenti, Manuel Agnelli ha scelto di avere al suo fianco il rapper Ghemon. Le cinque cantanti tra cui selezionare i membri della squadra Under Donne sono Luna Melis, Ilaria Pieri, Sherol Dos Santos, Martina Attili e Camilla Musso.

X Factor 2018: Sherol Dos Santos stravolge il regolamento

Sherol Dos Santos ha conquistato tutti fin dalle Auditions, quando con la straordinaria interpretazione di “And I Am Telling You I'm Not Going” di Jennifer Hudson aveva fatto alzare tutto il pubblico in una clamorosa standing ovation. Anche ai Bootcamp, dove si era cimentata con “Listen” di Beyoncé, la giovane cantante aveva straconvinto Manuel Agnelli, che per gli Home Visit ha voluto farla cimentare con “Rise up” di Andra Day. E Sherol, con un’esibizione impeccabile, è riuscita a lasciare senza parole il suo giudice che, in barba al regolamento, l’ha fatta rientrare per comunicarle che la porterà con sé ai Live di X Factor 2018.

 

X Factor 2018: Asia Argento e i Gruppi

Asia Argento ha scelto di portare i suoi concorrenti al freddo, in uno studio immerso nella natura, gli Ocean Sounds Recording, su un’isola al largo di Ålesund, in Norvegia. Qui, per quella che è l’ultima apparizione come giudice di X Factor, l’attrice e regista ha chiamato un suo vecchio amico, Alioscia Bisceglia dei Casino Royale. Le band scelte da Asia sono tutte molto promettenti ma, per loro, il percorso è ancora in salita, visto che i pezzi assegnati sono molto difficili. A contendersi i tre posti nella squadra di Asia Argento troviamo: Moka Stone, Bowland, Red Bricks Foundation, Inquietude e Seveso Casino Palace.

X Factor 2018: la Lady Gaga metal dei Seveso Casino Palace

I Seveso Casino Palace sono piaciuti da subito ad Asia, e il giudice non ha fatto mai nulla per nasconderlo. Partiti fortissimi con la rivisitazione rock di “Ricchi per sempre” di Sfera Ebbasta, hanno mostrato di sapere il fatto loro ai Bootcamp, con una coinvolgente - e convincente - “I Miss The Misery" degli Halestorm. Asia ha voluto metterli ancora di più alla prova, affidando loro un pezzo di Lady Gaga, “Bad Romance”. E anche con un brano pop, i Seveso Casino Palace hanno fatto capire che possono trasformare in metal qualsiasi cosa tocchino. Il giudizio di Asia Argento non può che essere positivo: i Seveso Casino Palace sono ufficialmente nella squadra dei Gruppi, pronti a esibirsi per i Live di X Factor 2018.