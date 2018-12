Su Sky Q arrivano le app di Dazn e Spotify

Su Sky Q arrivano Dazn e Spotify. Lo sport e la musica in streaming delle due applicazioni saranno accessibili direttamente dalla homepage della piattaforma tecnologica in attesa dell'approdo, previsto per il 2019, anche di Netflix e YouTube.



App Dazn su Sky Q

Dazn, il servizio streaming del gruppo Perform, sarà presente direttamente sulla homepage di Sky Q, all’interno della sezione "App". Per accedervi sarà sufficiente selezionarla e inserire le proprie credenziali. Per i clienti Sky e coloro che hanno già un account Dazn ci sono condizioni dedicate, mentre l’acquisto è possibile andando su su sky.it/dazn, tramite l’app Fai da te, oppure attraverso risponditore automatico chiamando lo 02.917171. Dazn trasmette il campionato di calcio di Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e anche alcune partite di Serie A, oltre ad altri sport internazionali.



La musica di Spotify su Sky Q

Così come per Dazn, anche Spotify sarà disponibile nella homepage Sky Q inserendo le proprie credenziali e registrandosi con un nuovo account. Spotify, uno dei leader nella riproduzione musicale in streaming, è già disponibile su diversi device, dai tablet, agli smartphone, passando per i computer. Tramite Sky Q sarà possibile fruire di Spotify come avviene già sugli altri dispositivi, ascoltando la musica e le playlist personalizzate.



Le altre novità

Le app di Dazn e Spotify saranno disponibili su tutte le tipologie di box Sky Q connessi a internet. Come già avviene con le altre applicazioni disponibili, infatti, saranno presenti sia su Sky Q Platinum e relativi box Sky Q Mini, sia su Sky Q Black. Per quanto riguarda le altre novità sulla piattaforma, da fine settembre è possibile interagire su Sky Q attraverso il controllo vocale. Recentemente è stato sviluppato un nuovo sistema di amplificazione del suono, la Sky Soundbox, mentre dal 2019 dovrebbero arrivare anche le app di Netflix e YouTube.