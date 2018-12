Cosa è successo ieri sera a X Factor in 3 minuti: i Bootcamp

Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over: quale categoria spetta ai giudici di X Factor 2018? La prima puntata dei Bootcamp trasmessa su Sky Uno ieri sera ha svelato le squadre di Fedez e Manuel Agnelli, mentre Mara Maionchi e Asia Argento la prossima settimana si contenderanno i talenti rimasti, in vista degli Home Visit (appuntamento giovedì 11 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11).



12 i cantanti per categoria ad esibirsi, solo cinque per gruppo la spuntano. Ad accogliere in studio i concorrenti, oltre ad un frizzante Alessandro Cattelan e alla giuria, cinque sedie: chi conquista una delle sedute proponendo una performance convincente, procede verso gli Home Visit. Ma la Sfida delle Sedie tiene con il fiato sospeso per tutta la durata dello show: in ogni momento, infatti, i giudici possono decidere di ricorrere allo switch, facendo cedere ad un artista già seduto il suo posto, a qualcuno che lo merita di più.



Bootcamp di X Factor 2018: Manuel Agnelli per le Under Donne

Le giovanissime di X Factor 2018 saranno seguite da Manuel Agnelli. Helena Russo è la prima della categoria ad ottenere una sedia, ma anche la prima a subire uno switch, abbandonando il talent show. Switch anche per Alessia Gerardi con la sua chitarra, che occupa solo per pochi minuti l’ultima seduta disponibile. Fra le performance che assolutamente meritano una sedia ci sono quelle di una graffiante Luna Melis, quella da standing ovation di Camilla Musso e quella della “probabilissima candidata ai Live”, Sherol Dos Santos. Sedute sulle cinque sedie ci sono anche Ilaria Pieri e Edy Maria del Cane, che si contendono il posto fino all’ultimo secondo: Manuel Agnelli deve liberare una sedia per portare la “grande personalità” di Martina Attili agli Home Visit e, indeciso, chiede alle cantanti di esibirsi una seconda volta, in via del tutto eccezionale. Resta Ilaria Pieri, eliminata Edy Maria Del Cane. La squadra delle Under Donne capitanata da Manuel Agnelli è definita: Ilaria Pieri, Martina Attili, Sherol Dos Santos, Camilla Musso e Luna Melis accedono agli Home Visit.



Bootcamp di X Factor 2018: Fedez per gli Over

Alessandro Cattelan introduce la seconda categoria della serata: avanti gli Over, guidati da Fedez. Prima sedia per Matteo Costanzo, che destreggia il palco “con una naturalezza incredibile”. Prosegue nella gara anche Renza Castelli che sembra nascondere agli occhi di Fedez “il potenziale delle grandi interpreti”, seguita dall’italo argentino Gaston, con la sua “voce vera e riconoscibile”. La prima della categoria Over a subire lo switch è Valeria Romitelli, che lascia la sedia a Jennifer Milan, artista definita dal giudice come “un mix straordinario di anima e mestiere”. Mattia Lezi non era piaciuto a Fedez neppure alle Audizioni (ricordate l’inedito L’Orto?): siede, per poi scambiarsi dopo pochi minuti con Danjlo che, nonostante un presunto problema tecnico durante l’esibizione, ottiene un sedia. Ma anche Danjlo deve abbandonare a favore di Naomi Rivieccio, ultima performer della prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2018. La squadra degli Over capitanata da Fedez è definita: Jennifer Milan, Naomi Rivieccio, Gaston, Matteo Costanzo e Renza Castelli vanno agli Home Visit.



X Factor 2018 verso gli Home Visit

La seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2018 sarà trasmessa in esclusiva su Sky Uno giovedì 11 ottobre dalle 21,15 (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11) e vedrà protagonisti Mara Maionchi e Asia Argento e gli aspiranti artisti delle categorie Under Uomini e Gruppi. Terminati i Bootcamp, si procede verso gli Home Visit, previsti per giovedì 18 ottobre, per poi approdare alla delicata e attesissima fase dei Live, in diretta dal 25 ottobre in esclusiva su Sky Uno.



