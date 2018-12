Cosa è successo a X Factor in 3 minuti: la seconda puntata. VIDEO

Dal rock alla vecchia maniera dei Red Bricks Foundation al rap di Anastasio, ricordiamo i momenti salienti della seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2018 (GUARDA LE FOTO), in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11).



Il LIVEBLOG della seconda puntata di Audizioni di X Factor 2018

La giuria di X Factor 2018 dice sì

La prima concorrente porta in scena un mostro della musica: grandi aspettative da parte della giuria per la cover di Bob Marley proposta da Renza Castelli. La cantante, chitarra alla mano, conquista quattro sì con “una versione super sofisticata" - dice Asia Argento – di Waiting In Vain. Luna Melis, 16 anni, si accompagna invece con il pianoforte per interpretare un mash-up di Bang Bang di Dua Lipa e Ariana Grande e Jessie J: lunghi riccioli mori (che fanno impazzire Mara Maionchi) e un mix di talento, tecnica ed espressività guadagnano il consenso di pubblico e giudici. Passano il turno anche il rap di Danilo Turco (Danjlo), la band metal dei Dequivers e la vocalità di Luca Rattotti.



Da Lucio Dalla a Frank Sinatra

Come sarebbe stato Frank Sinatra con un cappellino da baseball sulla testa? Probabilmente assomiglierebbe a Leonardo Parmeggiani, 19 anni, che si cimenta in una versione voce e chitarra di Fly Me To The Moon: promosso. Commuove, invece, la versione de La sera dei miracoli della giovane Camilla Musso che, con il suo look alla Crudelia De Mon, rispolvera un successo di Lucio Dalla: "Mi sei veramente piaciuta, non solo canti bene ma hai cantato una canzone da grandi e l'hai fatta in maniera ineccepibile", commenta Mara Maionchi.



GUARDA LE FOTO della seconda puntata di Audizioni



Gli inediti della seconda puntata di Audizioni

L’evoluzione socialmente impegnata di “Mi sono innamorato di tuo marito” di Cristiano Malgioglio: è il brano scritto e cantato da Alessandro Casini. Uomini che amano le donne racconta in musica una realtà delicata, con una leggerezza che, sottolinea Manuel Agnelli, “non è superficiale, è molto rara e rende più efficaci le cose che dici”. Si intitola La fine del mondo il pezzo rap ad opera di Anastasio, l’autore “trasandato male” che scrive “per esigenza” e ottiene quattro sì. Fedez è impressionato: “Non ho mai trovato una persona che scrive così a X Factor". Promossa (senza l’appoggio di Fedez) anche l’interpretazione dell’inedito I Wanna Play With Your Heart eseguito dalla band metal dei Red Bricks Foundation, che colpiscono in particolare Manuel Agnelli.



Audizioni, seconda puntata: la guest star



A regalare un pizzico di ironia in più alla serata spunta l’ospite della seconda puntata di X Factor 2018: baffetto ironico, occhiali da sole ed entusiasmo, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale fa il suo ingresso in studio e siede al fianco della giuria per assistere alle performance. Fra sottile sarcasmo e intuito musicale, il cantante conquista la simpatia del pubblico e la curiosità di Asia Argento.



X Factor 2018: le chicche dei giudici

A volte ritornano: uno dei momenti più esilaranti della seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2018 ha per protagonista una vecchia conoscenza di Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez: è lo strambo Angelo Oliva, che punta tutto sul nuovo giudice Asia Argento intonando Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Quattro sì, ma solo perché lui promette (con tanto di scrittura privata ad opera del “notaio per una notte” Manuel Agnelli) di non tornare più su quel palco. Poi è la volta di un attore hard: l’ingresso in studio di Simone Geri dà vita ad un botta e risposta hot fra i giudici. Mara Maionchi non si lascia sfuggire l’occasione: “Meglio un quarto d'ora fatto bene che tre quarti d'ora fatti così", scherza commentando l’esibizione. Bocciata anche l’arringa di Gerardo Carmine Gargiulo, avvocato.



La seconda puntata di Audizioni di X Factor 2018 può essere rivista in streaming su TV8 venerdì 14 settembre.

Rivedi la puntata

XF12 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11).