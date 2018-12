X Factor, 5 cose da sapere prima della puntata di Bootcamp di stasera

Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11) con la prima puntata di Bootcamp di X Factor 2018. Dopo le Audizioni, i giudici hanno scelto 12 aspiranti concorrenti per categoria, che questa sera si contenderanno l’accesso agli Home Visit.



1. Le categorie di X Factor Italia

Under Donne, Under Uomini, Gruppi e Over: sono queste le categorie che durante i Bootcamp verranno assegnate alla giuria. Stasera scopriremo le squadre capitanate da Fedez e Manuel Agnelli, che comporranno il loro team di talenti nel corso della puntata.



2. Bootcamp: la Sfida delle Sedie

12 cantanti per categoria si contenderanno il posto all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan, attraverso la fatidica Sfida delle Sedie. Ogni giudice ha a disposizione solo 5 sedie, ovvero 5 talenti da scegliere, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi e decidere di dare il posto ad un altro concorrente.



3. Gli eliminati di X Factor 2018

Molti gli aspiranti concorrenti che durante la fase delle Audizioni hanno impressionato la giuria. Ma i Bootcamp giocano spesso brutti scherzi e alcuni di coloro che durante la fase iniziale di X Factor 2018 hanno emozionato di più, propongono adesso una performance che non soddisfa le aspettative della giuria. Ricordate gli artisti che hanno ottenuto quattro sì alle Audizioni? Non tutti riusciranno a conquistare una sedia durante la prima puntata di Bootcamp di stasera.



4. Verso gli Home Visit

Al termine delle due puntate di Bootcamp Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Asia Argento avranno formato le loro squadre, composte ognuna da 5 concorrenti. Solo questi 20 fortunati avranno il privilegio di accedere alla successiva fase del programma, partecipando agli Home Visit, in onda il 18 ottobre in esclusiva su Sky Uno, che decreteranno i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2018.



5. Al via Strafactor

Subito dopo la prima puntata di Bootcamp di X Factor 2018, prende il via la nuova edizione di Strafactor, condotto da Daniela Collu, che porterà sul piccolo schermo la bizzarra sfida fra i vincitori delle scorse edizioni di Strafactor e nuovi talenti. Al tavolo della giuria siedono il veterano Elio e il cantautore Pupo che selezioneranno cinque concorrenti tra i “big” delle passate edizioni, mentre voci e artisti inediti saranno scoperti dal gruppo trap romano DARK POLO GANG.