Chi è Flavio, il tentatore di Temptation Island che ha puntato Denise

Il tentatore di Temptation Island Flavio Ubirti ha già conquistato tutti: social in delirio e qualcuno sogna per lui un futuro da tronista. Intanto, lui confessa a Filippo Bisciglia: "Denise sarebbe stata la mia scelta"

C’è chi entra in scena con colpi di teatro, e chi lo fa in punta di piedi. Flavio Ubirti ha scelto la seconda strada, ma il risultato è stato lo stesso: è bastata una camminata sulla spiaggia, uno sguardo e poche parole per conquistare il pubblico di Temptation Island. Attualmente tesserato con la Baldaccio Bruni Calcio, Flavio Ubirti ha militato in passato anche nelle fila di Arezzo e Cannara, oltre ad aver fatto parte della Nazionale Under 17. Oggi il tentatore Flavio affianca l’attività sportiva a quella di modello, rappresentato dall’agenzia Alex Model. Sul suo profilo Instagram (@flavio__ubirti), si mostra senza eccessi: pochi post curati, scatti tra sport, amici e viaggi. Oltre 25 mila follower lo seguono, attratti da un'immagine autentica e lontana dai canoni più costruiti del mondo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da flavio ubirti (@flavio__ubirti) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il tentatore più amato anche dalle fidanzate di Temptation Island 24 anni, nato a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, il calciatore professionista, modello e oggi tentatore Flavio è stato la scelta di tutte le fidanzate dell'edizione. Soltanto Maria Concetta ha potuto però indicarlo come preferito, essendo stata la prima chiamata a fare una scelta. Le altre, tra cui Valentina e Denise, al loro turno, hanno commentato la sua bellezza ma sono state costrette a fare altri nomi. Fisico atletico e proporzionato, Flavio Ubirti è alto 1 metro e 85 e indossa una taglia 50 di giacca. Le sue misure – 110 cm di torace, 88 cm di vita e 104 cm di fianchi – raccontano un profilo sportivo, definito ma non eccessivo. Ai piedi, porta un 43 e mezzo, corrispondente a un numero 10 US: dettagli che confermano il suo potenziale anche nel mondo della moda, dove la sua figura si adatta perfettamente agli standard richiesti per passerelle e shooting.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALEX MODEL agency (@alexmodelagency) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie