"Quelli che restano", il duetto di Elisa e Francesco De Gregori. VIDEO

Una delicata ballad autobiografica e due delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano: Elisa e Francesco De Gregori duettano sulle note di “Quelli che restano”, brano che anticipa l’uscita del nuovo disco della cantautrice friulana. Con la canzone è arrivato anche un suggestivo videoclip in bianco e nero.

Il video

“Quelli che restano” è un brano che segue melodie e temi cari al grande cantautorato italiano. Ad accompagnarlo, un video girato in un suggestivo bianco e nero e ambientato in un teatro vuoto. Sul palco, Elisa e Francesco De Gregori, suonano, cantano e chiacchierano davanti ad un bicchiere di vino come due vecchi amici.

Duetto tra big

“Quelli che restano” anticipa l’uscita del nuovo album di Elisa, prevista per l’autunno. L’ultimo lavoro discografico della cantautrice di Monfalcone, “On”, risale al 2016, ma nell’ultimo anno ha pubblicato il singolo “Will we be strangers” e collaborato con Takagi& Ketra per la hit “Da sola/In the night”. Quella con Francesco De Gregori è una delle collaborazioni più importanti della sua carriera: il cantautore romano torna a cantare un'artista femminile a 17 anni di distanza dal duetto con Fiorella Mannoia in “L’uccisione di Babbo Natale”, pubblicato nel 2001.