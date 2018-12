Subsonica, ecco il nuovo video: "Bottiglie rotte"

È online il video di "Bottiglie rotte", il nuovo singolo dei Subsonica. Il brano anticipa l’uscita di "8", album che segna il ritorno sulle scene della band dopo quattro anni.

Il brano

Il video di "Bottiglie rotte" è diretto da Donato Sansone. Nella clip, la band viene ripresa con uno smartphone mentre suona: l’inquadratura è tuttavia distorta dall’uso di filtri ed effetti, una velata critica al mondo social e alla realtà virtuale. Le immagini riflettono i versi della canzone, nei quali si riflette sulla mania di protagonismo figlie dell’era digitale: "Sorridono le star /Tra un attentato e un'altra festa /Farsi vedere, c'è gente, ci siamo persi /Chiedimi come stai, chiedimi o no, che fa lo stesso" recita il brano. "Raccontiamo come sempre quello che vediamo, senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l'ambizione di coinvolgere tutti, il più possibile, nella 'lettura' delle cose del nostro tempo. Anche e soprattutto ballando", hanno spiegato i Subsonica.

Il nuovo album

"Bottiglie rotte" anticipa l’uscita dell’album "8", ottavo lavoro in studio della band che verrà pubblicato il prossimo 12 ottobre. Il disco vede Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio tornare insieme a quattro anni dall’uscita di "Una nave in una foresta". Per promuovere il loro ultimo lavoro, i Subsonica saranno anche protagonisti dal 9 febbraio di un nuovo tour nei palazzetti di otto città italiane: Ancona, Bologna, Padova, Torino, Genova, Milano, Roma e Firenze. Prima però, dal 4 al 19 dicembre, il loro European reBoot2018 toccherà Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino e Monaco.