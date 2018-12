Fedez-Ferragni, tutto pronto a Noto per il matrimonio dell’anno

Chiara Ferragni è arrivata a Noto: la fashion blogger si sposerà l'1 settembre nella cittadina barocca in provincia di Siracusa con il rapper Fedez, in quello che viene considerato il matrimonio dell'anno. Insieme al figlio Leone si trova alla Dimora delle Balze, il luogo scelto per celebrare la cerimonia e per il ricevimento. Una struttura ricettiva immersa nel verde, distante una ventina di chilometri dal centro cittadino, nella quale la coppia soggiorna insieme ai familiari. Il futuro marito dovrebbe invece arrivare il 31 agosto in Sicilia (GUIDA AL MATRIMONIO IN 10 POST).

Attesi J-Ax, Totti e Manuel Agnelli

La coppia sta cercando di mantenere il massimo riserbo sulla cerimonia. Ma sui social è trapelato il nome di qualche invitato. Il cantante Mika, per esempio, ha pubblicato su Instagram la foto dell'invito tridimensionale assicurando la sua partecipazione. Attesi Totti e la moglie Ilary Blasi, e poi l'amico rapper J-Ax, il collega giudice di X Factor Manuel Agnelli, ma anche la schermitrice Bebe Vio. Dagli Stati Uniti dovrebbe arrivare Paris Hilton.

Accoglienza degli ospiti venerdì sera a Palazzo Nicolaci

Gli invitati stanno già iniziando ad arrivare, ma l'accoglienza ufficiale sarà venerdì sera (31 agosto), per la festa privata che si terrà a Palazzo Nicolaci, in pieno centro a Noto. Oggi sono comparsi i primi "accorgimenti" sull’edificio: un enorme pannello, alto circa 7 metri, ha chiuso alla vista l'interno della Loggia del Mercato, nella parte posteriore del palazzo.