Guida completa al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez in 10 post

Tutto iniziò in una sera di maggio quando, davanti ad una Arena di Verona gremita di fan e smartphone, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sulle note di “Favorisca i sentimenti” si inginocchia davanti a Chiara Ferragni e tira fuori dalla tasca dei pantaloni un anello di fidanzamento. Lei è in lacrime. Tutt’intorno le urla e i flash della folla. GUARDA IL POST

Le pubblicazioni

Pantaloncino da ciclista, reggiseno sportivo e camicia con le banane per lei. Canotta da basket e bermuda per lui. Lo scorso 18 luglio la coppia, tenuta casual, ha firmato le pubblicazioni di matrimonio al comune di Rozzano, non lontano da Buccinasco, hinterland milanese in cui è cresciuto Fedez. GUARDA IL POST

L'invito

Chi lo stringe tra le mani non può rinunciare alla tentazione di condividere il momento in un boomerang su Instagram. In 3d, basta aprire l’invito per far sì che la coppia salti fuori dallo sfondo composto da palme, l’immancabile scritta Ferragnez e una ruota panoramica.

L'hashtag

Oltre i TomKat, al di là dei Brangelina, anche la supercouple Fedez - Ferragni ha un nome tutto suo: TheFerragnez, eletto già hashtag ufficiale della coppia e del matrimonio. I due, infatti, hanno fatto sapere di voler condividere tutto del gran giorno, minuto per minuto, con i loro follower. GUARDA IL POST

L'addio al nubiltato a Ibiza

Gli amici più cari, il mare, la movida di Ibiza e una chioma rosa pensata apposta per l’occasione. Sono gli ingredienti dell’addio al nubilato di Chiara Ferragni, organizzato lo scorso luglio nell’isola delle Baleari. La crew, con tanto di abbigliamento personalizzato #chiaratakesibiza, ha trascorso il weekend tra tuffi, aperitivi al tramonto e party in discoteca. Alle storie della futura sposa e dei suoi amici ha risposto Fedez con l’hashtag #Fedezrestaacasa, improvvisando un addio al celibato sul divano di casa in compagnia del loro cane Matilda.

La lista di nozze

Nessuna lista nozze. Con un post su Instagram i futuri sposi hanno annunciato di voler trasformare i loro regali in una raccolta fondi per aiutare direttamente uno o più fan. Hanno quindi chiesto ai loro follower di sottoporgli le loro storie attraverso un indirizzo mail dedicato. Quelle che giudicheranno più meritevoli riceveranno il supporto economico della coppia.

I quadri

Lei è una Madonna incoronata che tiene in grembo un Leone-Gesù Bambino. Lui, spada e scudo alla mano, diventa l’Arcangelo Michele. Tra sacro e profano, la coppia è stata trasformata in rappresentazioni sacre dall’artista Andrea Chisesi. I quadri attendono i due a Noto, nella galleria dell’autore. GUARDA IL POST

Fedez in Versace

Quando sei un’influencer con milioni di follower, un’icona di stile corteggiata dalle più prestigiose maison di moda, l’attenzione per ciò che indossi è altissima. Figurarsi,poi, per l’abito da sposa. Il toto abito per il gran giorno di Chiara Ferragni impazza da mesi ma nulla, finora, è trapelato. Né il modello, né, tantomeno, lo stilista, anche se i più accreditati sembrerebbero essere Christian Dior e Alberta Ferretti. Più generoso il futuro consorte, che ha mostrato un lembo del suo ambito con relativo tag @donatellaversace. GUARDA IL POST

La cerimonia a Noto

Lontana da Cremona e Milano, luoghi di nascita di lei e di lui, ma anche da Los Angeles, seconda casa della coppia, sarà Noto ad ospitare il matrimonio dei #Ferragnez. La città siciliana, 40 km a Sud di Siracusa, è un omaggio alle origini siciliane della mamma di Chiara, Marina di Guardo. Secondo indiscrezioni la cerimonia avrà luogo in una tenuta ottocentesca a metà strada tra Noto e Palazzolo Acreide.

Gli invitati

J-Ax, Paris Hilton, Bianca Balti ma anche le amiche e colleghe della sposa Veronica Ferraro e Chiara Biasi. La lista degli invitati alle nozze è top secret ma alcuni degli invitati non hanno resistito alla tentazione di mostrare ai propri follower l’agognato invito, come la campionessa mondiale di scherma Bebe Vio. Un invito tanto desiderato che c’è chi, come Ilary Blasi, in un’intervista ha candidamente ammesso di attenderlo con ansia. Una richiesta subito soddisfatta dalla coppia che, attraverso una storia su Instagram, ha pubblicamente invitato Francesco Totti e consorte alla cerimonia. GUARDA IL POST