Chiara Ferragni, le regole del "look Ibiza" per l'addio al nubilato

È di moda il costume personalizzato per l’addio al nubilato. L’ ha indossato anche Chiara Ferragni che ha passato il weekend a Ibiza con un gruppo di amici in vista del matrimonio con Fedez che si celebrerà il primo settembre in Sicilia, a Noto.

L’addio al nubilato della fashion blogger, come prevedibile, è stato condiviso quasi in diretta sulle storie Instagram di Chiara che, per l’occasione, si è tinta i capelli di rosa e ha lanciato un hashtag ufficiale: #ChiaraTakesIbiza. L’idea è stata immediatamente ripresa anche dai suoi 19 amici, alcuni dei quali erano blogger e influencer come Chiara Biasi, Veronica Ferraro e Gilda Ambrosio. E così, basta navigare tra post e commenti sui social per ricostruire nel dettaglio le 48 ore spagnole con cui Chiara Ferragni ha detto formalmente addio alla vita da single.

Il weekend prevedeva innanzitutto un rigoroso dresscode: al momento della partenza tutti i membri della compagnia hanno indossato una giacca di paillettes blu con la scritta “ChiaraTakesIbiza”, ossia “Chiara conquista Ibiza” disegnate per l'occasione da Alberta Ferretti. Per la fashion blogger giubbotto identico ma in rosa.

All’arrivo nel resort di lusso sull’isola, la futura sposa ha trovato in camera il perfetto kit dell’addio al nubilato: borsa da mare in paglia, costume da bagno intero bianco e berretto (con velo annesso) tutti personalizzati con la scritta: “Bride to be”, “Futura sposa”. Nelle foto, accanto alla bride-to-be, le amiche indossano un costume intero uguale a quello dell'influencer ma rosso.

Un tempo associato solo alle lezioni di nuoto o considerato comunque non adatto alle ragazze giovani, dall'anno scorso il costume intero è diventato un must da indossare per tutta la giornata di mare. Molto di moda i modelli anni ’50, a righe, pois o fiori con bustini strutturati e un tocco vintage. Alcuni grandi brand come Dolce&Gabbana hanno puntato su questo modello ma anche le grandi catene low cost hanno ormai le loro linee di costumi interi.

Oltre a questa tendenza, dietro al costume indossato da Chiara Ferragni per l'addio al nubilato se ne nasconde un'altra: quella del "lettering". La moda è diventata comunicazione pura e i capi sono il mezzo ideale per trasmettere le proprie idee. Non parliamo dei classici loghi (ancora decisamente fuori moda), ma di frasi o semplicemente parole impresse su abiti e accessori. Li abbiamo visti su tutte le passerelle, da Gucci a Versace, da Prada a Moschino fino ad Alberta Ferretti: i suoi maglioni Rainbow Week (7 golf di colori diversi con i giorni della settimana) sono stati uno dei grandi trend dell'inverno e ora per l'estate sono stati sostituiti da una linea di costumi interi, anche quelli personalizzati con i giorni della settimana.

Ibiza è nota per le sue discoteche ma anche per l'aria Anni '70 e un po' hippy che si respira, per questo il look ideale per l'isola è comodo ma ultra-glamour, in grado di essere adatto a un aperitivo in spiaggia come a una festa in barca. Immancabili i pantaloncini, i mini abiti e gli occhiali da sole a tutte le ore. Per il primo aperitivo in Spagna, la valigia di Chiara Ferragni prevedeva un abito in pailettes di Asos da 69,99 euro completato da una corona e da una collana, entrambi con la scritta Bride To Be. La collana è la stessa che la futura sposa ha regalato ai suoi amici: ognuna recava il nome dell’invitato, composto con lettere in cristalli blu. Durante la cena invece ha scelto un miniabito scollato in lattex color cipria. Il programma del giorno successivo prevedeva un giro in barca al largo di Formentera e tre outfit: il primo è un mini dress in cotone bianco, il secondo è un bikini (sempre bianco) e il terzo è un top con frange argentate, shorts di jeans e un cappellino con visiera decorato da un velo nuziale. Mode a parte, è sempre una futura sposa.