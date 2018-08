Teen Choice Awards 2018, tutto quello che c'è da sapere

Andranno in scena nella notte tra il 12 e il 13 agosto al Forum di Inglewood, in California, i Teen Choice Awards, riconoscimenti che premiano il meglio di cinema, musica e tv secondo gli adolescenti. A presentare la cerimonia saranno il rapper e attore Nick Cannon e la star del web Lele Pons.

La cerimonia e le performance

Come da tradizione, ad eleggere i vincitori sono giovani cittadini dai 13 anni residenti negli Stati Uniti: sui social media esprimeranno la propria preferenza per decidere chi porterà a casa l'iconico premio a forma di tavola da surf. La cerimonia si annuncia anche quest'anno ricca di sorprese, a cominciare dalle star che si esibiranno sul palco. Sono infatti attese performance di Bebe Rexha, Evvie McKinney, Meghan Trainor, Lauv e Khalid.

I candidati per cinema e tv

Per quanto riguarda le nomination (qui l'elenco completo), sul fronte dei film a farla da padrone è "Avengers: Infinity War", che concorrerà per dieci premi, incluso quello per il Choice Action Movie. Ben sei membri del cast della pellicola, ovvero Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen, Robert Downey Jr, Tom Holland e Chris Evans sono invece candidati nelle categorie attoriali. A quota 10 anche "Black Panther", mentre Star Wars: Gli ultimi Jedi" e "The Greatest Showman" ottengono 9 menzioni ciascuno. Da segnalare, la candidatura della compianta Carrie Fisher nella categoria Choice Fantasy Movie Actress. Tra le serie tv a mettere a segno il maggior numero di nomination, ovvero 12, è stato il teen drama "Riverdale". La serie basata sui fumetti della casa editrice Archie Comics sfiderà per il titolo di Choice Drama TV show "Empire", "Famous in love", "This is us", "Star", "Riverdale" e "The Fosters". Sul fronte della commedia, invece, si daranno battaglia "The Big Bang Theory", "Black-ish", "Fuller house", "The Good Place", "Jane the Virgin" e “Modern Family”.

Una nomination per Meghan Markle

Le categorie musicali vedono in pole position tutti gli artisti campioni di vendite dell'ultimo anno. Per il titolo di Choice Male Artist sono in lizza Bruno Mars, Drake, Ed Sheeran, Louis Tomlinson, Niall Horan e Shawn Mendes. Sul fronte femminile, invece, si contenderanno il premio Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Demi Lovato, Dua Lipa e Taylor Swift. I sei gruppi in lizza per il premio come Choice Music Group sono 5 Seconds of Summer, Fifth Harmony, Florida Georgia Line, Maroon 5, Migos e Why Don’t We. Infine, per quanto riguarda le categorie dedicate alla moda, c’è da segnalare anche una candidatura per Meghan Markle. La Duchessa del Sussex concorrerà infatti per il titolo di Choice Style Icon. A darle del filo da torcere ci saranno Chadwick Boseman, Blake Lively, Migos, Harry Styles e Zendaya.