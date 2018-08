Robert Redford annuncia il ritiro dalle scene come attore

Un ultimo film prima dell’addio alle scene: Robert Redford ha annunciato il ritiro dopo l’uscita nelle sale della pellicola "The Old Man and The Gun", che lo vedrà protagonista. La conferma è arrivata dallo stesso attore e regista statunitense al magazine Entertainment Weekly.

L'annuncio

"Mai dire mai, ma sono giunto alla conclusione che questo sarebbe stato il mio ultimo ruolo. Mi ritirerò dopo questo film, perché lavoro da quando avevo 21 anni. Ho pensato che è abbastanza, quindi perché non uscire di scena con un ruolo ottimista e positivo?", ha spiegato Redford al magazine. Non è tuttavia chiaro se l’addio riguardi anche l’attività di regista: "A tal proposito non lo so, vedremo", ha detto l'attore. In "The Old Man and The Gun" il grande divo statunitense reciterà accanto a Casey Affleck e Donald Glover, vestendo i panni del criminale realmente esistito Forrest Tucker. Conosciuto come un vero e proprio mago delle evasioni, nel corso della vita è stato catturato ben 17 volte, ma in tutte le occasioni è riuscito a scappare di prigione.

Una leggenda del cinema

Attore e regista, Robert Redford vanta una carriera lunga più di cinquant’anni. Come attore ha preso parte a pellicole indimenticabili, come "A piedi nudi nel parco", "I tre giorni del condor", "Butch Cassidy", "Come eravamo", "La stangata" e "La mia Africa". Sono invece nove le pellicole da lui dirette: l’ultima, "La regola del silenzio" risale al 2012. Nel suo palmarès ci sono due Oscar, uno nel 1981 come regista per "Gente comune" e uno alla carriera nel 2002 , tre Golden Globe e il leone d’oro alla carriera all’ultima mostra del cinema di Venezia insieme a Jane Fonda. Ammirato anche per il proprio impegno politico e in favore dell’ambiente, Robert Redford ha fondato nel 1981 il Sundance film Festival, che ha lo scopo di supportare il cinema indipendente.