Calcutta in tour a inizio 2019, da Padova ad Acireale: tutte le date

Da Padova ad Acireale, passando per Roma e Milano. Sette nuove date tra gennaio e febbraio 2019 per il cantautore indie Calcutta, pseudonimo di Edoardo D’Erme. Il nuovo tour sarà l'occasione portare in giro per l'Italia il suo ultimo album "Evergreen", cui affiancherà i brani di "Mainstream", disco dei primi successi.

L'annuncio del nuovo tour di Calcutta

Ad annunciare ai fan il primo importante tour della sua carriera è stato lo stesso artista di Latina in occasione del concerto nella sua città, sabato 21 luglio, la prima delle uniche due esibizioni estive di Calcutta. Ad aprire il concerto dell'autore di "Paracetamolo" (una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane), quella sera, tre suoi amici: Mèsa, cantautrice romana classe 1991; Francesco De Leo, altro artista emergente dell'etichetta Bomba Dischi; e il rapper bresciano Frah Quintale, qualche mese fa ospite a EPCC di Alessandro Cattelan. L'ultimo concerto del 2018 di Calcutta, già sold out, si terrà invece il prossimo 6 agosto all'Arena di Verona.

Le date e i biglietti del tour "Evergreen"

Per quanto riguarda il nuovo tour, annunciato anche attraverso la pagina Facebook ufficiale del cantante, la prima data è prevista per il 19 gennaio 2019 alla Kioene Arena di Padova, l'ultima al Palasport di Acireale (Catania) il 9 febbraio. In mezzo, altre cinque tappe: il 21 gennaio Calcutta sarà al Mediolanum Forum di Milano, il 23 gennaio all'Unipol Arena di Bologna, il 25 al PalaFlorio di Bari e il 26 al Palapartenope di Napoli; il 6 febbraio suonerà invece al Palalottomatica di Roma. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 25 luglio sul circuito Ticketone.