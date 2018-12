Taylor Swift, selfie con Adele e J.K. Rowling al concerto

Impegnata con il suo "Reputation Tour", Taylor Swift ha chiuso la tranche europea della tournée con due show ricchi di ospiti e sorprese. Impegnata al Wembley Stadium di Londra, infatti, la popstar non ha potuto fare a meno di condividere un selfie dal backstage con due fan d’eccezione: Adele e J.K. Rowling.

Lo scatto

"Sono incredibilmente grata a queste donne, per le parole che hanno scritto e i mondi che hanno creato attraverso la loro arte. Entusiasta di avervi avute a Londra", ha scritto Taylor Swift postando sul suo profilo Instagram dei selfie in compagnia di Adele e J.K. Rowling. Non è la prima volta che la cantante statunitense appare pubblicamente con la collega britannica, per la quale non ha mai nascosto la propria stima. Ha destato maggior sorpresa, invece, la presenza dell’autrice di "Harry Potter" allo show. L’incontro con la Rowling darebbe inoltre credito ad una tesi sostenuta da molti fan della star: il serpente utilizzato da Taylor Swift per promuovere "Reputation" sarebbe un omaggio ai "Serpeverde", una delle quattro Case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts (frequentata dal personaggio di Rowling), che ha proprio un rettile come suo simbolo.

Gli ospiti sul palco

Le sorprese durante gli show londinesi non si sono limitate al backstage: sul palco Taylor Swift è stata raggiunta sia da Robbie Williams, con il quale ha duettato sulle note di "Angel", che dall’ex One Direction Niall Horan, con cui si è cimentata in una nuova versione di "Slow hands". Terminata la parte europea, il "Reputation Tour", nato per promuovere il quinto album in studio della cantante pop, proseguirà con una serie di date in America del Nord e Australia, prima di concludersi in Giappone, il prossimo autunno.