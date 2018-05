Niall Horan per la prima volta in concerto in Italia

Milano e Bologna attendono Niall Horan. L'ex voce degli One Direction si esibirà per la prima volta da solista in Italia, con due tappe del suo "Flicker World Tour 2018". Il cantante è in giro per il mondo dal 3 marzo scorso per promuovere l'ultimo disco "Flicker" dal quale prende il nome la tournèe.

Il World Tour sbarca in Italia

Le date italiane del World Tour di Niall Horan sono due. Il 6 maggio si esibirà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna. Il 7 maggio invece sarà la volta del Mediolanum Forum di Assago, dove i fan del cantante irlandese potranno ascoltare i brani di Flicker, album pubblicato il 20 ottobre 2017. Special guest dei suoi live, la nascente star del pop Julia Michaels.

Il disco d'esordio da solista

Flicker è l'album di debutto da solista di Niall Horan. Il singolo "Slow Hands", ha ottenuto un enorme successo ed è stato certificato due volte disco di platino arrivando primo nella classifica Top40 dalle radio statunitensi. "Too Much to Ask" tratto dallo stesso disco è stato scritto insieme a Jamie Scott, fedele collaboratore e paroliere di Horan, ed è stato prodotto da Greg Kurstin con cui ha realizzato anche la traccia "This Town". Dopo una prima tournèe Flicker Session 2017, iniziata ad agosto dello scorso anno, è arrivato il World Tour Horan con il quale il cantante ha allargato il suo raggio d'azione.

Chi è Niall Horan

Niall Horan ha iniziato la sua carriera di cantante grazie all'edizione britannica di X Factor, con una reinterpretazione del brano "So Sick" di Ne-Yo. Ma la consacrazione è avvenuta nel 2011, quando è entrato negli One Direction grazie a un'idea dei giudici Nicole Scherzinger e Simon Cowell che hanno riunito cinque ragazzi nel gruppo che poi ha avuto successo internazionale. Dopo esser giunti terzi a X Factor, hanno inciso cinque album in studio, dalla fine del programma: "Up All Night", "Take Me Home", "Midnight Memories", "Four" e "Made in the A.M.". A settembre 2016, invece Horan darà il via alla sua carriera da solista con un contratto con la Capito Records e il singolo "This Town"