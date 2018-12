Al matrimonio reale tra Harry e Meghan si esibirà Elton John

La sua presenza alle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle era ormai sicura, ma sembra proprio che Elton John non si limiterà a partecipare all’evento come un invitato qualsiasi: l’artista, dicono i bene informati, si esibirà durante il matrimonio in programma sabato 19 maggio (LO SPECIALE). A svelarlo - dando per certa l’esibizione - è il sito Tmz, che cita fonti vicine al cantante.

Si esibirà in chiesa o al ricevimento?

Non è ancora chiaro se Elton John canterà durante la cerimonia nella cappella di St George nel castello di Windsor, magari accompagnato dal pianoforte, o più tardi durante il ricevimento. Mistero anche sulla sua scaletta. Quel che è certo, comunque, è che il cantante ci sarà. Per partecipare alle nozze, infatti, l’artista ha spostato già da tempo le date di due suoi concerti che erano in programma al Caesar's Palace di Las Vegas il 18 e 19 maggio. La motivazione era stata generica (problemi nella programmazione), ma tutti avevano collegato fin da subito il rinvio al royal wedding.

Legato da tempo alla famiglia reale

Sir Elton John è legato da tempo alla famiglia reale inglese, in particolare ai principi Harry e William e, prima ancora, alla loro madre Diana. Insieme a lei, sua amica intima, ha lavorato per diverso tempo per raccogliere fondi per la ricerca sull’Aids e attirare l’attenzione sulla malattia. Durante i funerali dell’ex moglie di Carlo, nel 1997, Elton John ha cantato “Candle in the Wind” ed è stato vicino ai principi in quei momenti difficili. Nel 2011 ha partecipato anche al matrimonio reale tra William e Kate. E sui futuri sposi ha detto: “Harry è completamente innamorato”.