Arctic Monkeys in Italia tra maggio e giugno, concerti a Roma e Milano

Sono giorni pieni di novità per i fan degli Arctic Monkeys. Qualche giorno fa la comunicazione della data di uscita ufficiale del nuovo album, "Tranquility Base Hotel and Casino", ora il completamento del programma del tour che comincerà a maggio e che vede aggiungersi alla lista dei concerti nuove date nel Regno Unito. Il sesto album della band, in vendita dal prossimo 11 maggio, è tra l'altro considerato uno dei più attesi dell'intero panorama musicale per quanto riguarda il 2018. Un'attesa che è persino aumentata dopo che il gruppo ha lanciato i primi indizi sul loro ultimo lavoro con un teaser su YouTube. "Tranquility Base Hotel & Casino", il nuovo album degli Arctic Monkeys

Le date italiane

Come si può vedere dal programma completo riportato da Nme, il tour prenderà il via da Los Angeles il prossimo 5 maggio e si concluderà con la doppia data di Newcastle il 27 e 28 settembre. Saranno accontentati anche i tanti fan italiani della band, che arriverà in Italia dopo la doppia tappa di Berlino, prima città europea a ospitare il tour 2018 del gruppo indie rock. Gli Arctic Monkeys suoneranno il 26 e il 27 maggio a Roma con una doppia data già sold out all'Auditorium Parco della Musica. Dopo un'altra doppia data a Parigi e l'apparizione al Primavera Sound a Barcellona, la band farà tirono in Italia per una singola data, il 4 giugno, al Mediolanum Forum di Assago, Milano. E anche in questo caso i biglietti sono già esauriti.