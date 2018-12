Gli album da non perdere nel 2018 secondo Nme

Nell'ultimo mese artisti come Fabrizio Bosso e Sia hanno dedicato ai propri fan un album natalizio. Ma con il finire del 2017 rallentano anche le nuove uscite musicali delle star italiane e internazionali. Nonostante molti artisti non abbiano ancora rivelato tracklist o confermato date di uscita certe (vedi Arctic Monkeys e Nicki Minaj), Nme ha stilato una classifica degli album più attesi in uscita nel 2018, spiegando anche perché si dovrebbe essere impazienti di ascoltarli.

1. Jack White

Benché non ci siano informazioni circa una data certa d'uscita né sul titolo del seguito di "Lazaretto", nelle parole dello stesso ex White Stripes, Jack White, l'anno nuovo porterà un album "parecchio bizzarro", da lasciar riposare un po' "prima di ascoltarlo di nuovo".

2. Manic Street Preachers, "Resistance Is Futile"

Il 6 aprile 2018 uscirà il nuovo disco della band gallese. Dopo 4 anni dall'uscita di "Futurology", il gruppo ha annunciato un lavoro in cui si canta di "memoria e perdita, di storia dimenticata, di realtà confusa e di arte come luogo dove nascondersi e trarre ispirazione". Il gruppo ha anche annunciato un piccolo tour che per il momento toccherà solo la Gran Bretagna.

3. Fall Out Boy, "Mania"

Parlando del nuovo disco, la voce dei Fall Out Boy Pete Wentz ha spiegato che si tratta di una specie di collage delle molte ere e delle influenze assimilate sia come singoli che come band dal 2001 a oggi, messe insieme in un modo completamente nuovo, sia nel processo di produzione sia nella scrittura musicale. "Mania" uscirà il 19 gennaio.

4. Franz Ferdinand, "Always Ascending"

Il 9 febbraio debutterà l'album che segna un cambiamento radicale nella storia discografica del gruppo, con Dino Bardot e Julian Corrie a rimpiazzare Nick McCarthy, un nuovo produttore e nuove sonorità. "Questo disco sarà diverso rispetto ai nostri album, spazia e non è solo un album fatto con la chitarra. È un assaggio - ha specificato Alex Kapranos - altre sorprese sono in arrivo".

5. Craig David, "The Time Is Now"

Il 26 gennaio la storica voce di "7 Days" torna con il suo sesto album in studio, anticipato dal singolo “Heartline”. Oltre a questa, ci saranno collaborazioni di altissimo livello con artisti del calibro di JP Cooper, AJ Tracey, Ella Mai ed altri ancora. Secondo David, in The Time is Now ci sono canzoni destinate a superare il test del tempo.

6. Vampire Weekend, "Mitsubishi Macchiato"

Benché si conosca il titolo, è ancora ignota la data di uscita del nuovo album dei Vampire Weekend. In un'intervista a Entertainment Weekly Ezra Koenig ha rivelato che per questo nuovo disco si è lasciato ispirare da Kayne West e Kacey Musgraves. In questo album il gruppo ha voluto inserire "elementi di primavera", come segno della vita che va avanti.

7. The Prodigy

Non si sa ancora molto dell'ultimo lavoro dei Prodigy. Dopo "The Day Is My Enemy", uscito nel 2015, il gruppo aveva annunciato l'arrivo del nuovo disco con un post su Facebook, questa volta prodotto dalla Take Me To The Hospital, etichetta di proprietà del gruppo, in collaborazione con il gruppo discografico controllato da Bertelsmann. Si tratterà di un disco di inediti.

8. The 1975, "Music For Cars"

Anche se Nme riporta come possibile data di uscita il 1° giugno, non vi è ancora certezza su questo dato. Si sa invece, grazie al profilo Instagram di Matty Healy, che nel nuovo disco dei 1975 ci sarà un brano intitolato "Jesus Christ 2005 God Bless America". Inoltre, del disco Healy ha detto che questo terzo album racconta lo stato attuale del gruppo: "Non ho ancora deciso in quale condizione ci troviamo ora. È difficile comprendere il presente".

9. Selena Gomez

Dopo l'uscita di "Wolves", i fan di Selena Gomez sono in attesa di conoscere tutti i dettagli del prossimo lavoro della cantante. Al momento non è stata confermata alcuna data di uscita o tracklist. Gomez ha sottolineato che i suoi sostenitori sanno che ha avuto un anno difficile, anche a causa del suo trapianto di rene. Nel suo album ci sono i segni di questo percorso, che non è stato concepito per scalare le classifiche, ma più per esplorare i confini della sua creatività.

10. Arctic Monkeys

Niente data di uscita o tracklist anche per il gruppo di Nick O'Malley. L'unico dettaglio per ora trapelato sul nuovo lavoro della band è che è stato inciso in una location segreta.