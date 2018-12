Oscar 2018: chi è Alessandra Querzola, candidata per Blade Runner 2049

Nella notte degli Oscar 2018 ci sarà anche un po' d'Italia. Oltre a Luca Guadagnino in corsa per il miglior film con il suo " Chiamami col tuo nome ", tra i candidati per una statuetta ci sarà anche Alessandra Querzola. L'artista triestina è stata candidata agli Academy Awards nella categoria Miglior scenografia per il lavoro svolto insieme a Dennis Gassner in " Blade Runner 2049 ". Ha raccontato di aver appreso della notizia mentre faceva shopping con un'amica: "È stato liberatorio".

La scoperta della candidatura

Alessandra Querzola ha appreso della sua candidatura mentre era con un'amica a fare shopping. "Cercavo di non pensarci, - ha raccontato Querzola - così ho preso la mia amica e sono andata a fare shopping. Dovevo comprare il vestito per i Bafta . Stavo guardando gli abiti quando ho sentito la mia amica piangere, lei le stava seguendo le nomination sul cellulare. L'ho sentita e ho capito che avevo ottenuto la candidatura. È stato liberatorio, lo stress si è allentato".

Chi è Alessandra Querzola