Coachella 2018, annunciata la lineup completa

Sarà una lineup di prestigio, quella del "Coachella Valley Music and Arts Festival" 2018. Con un tweet è stata diffusa la locandina che annuncia l'arrivo sul palco californiano di artisti come Beyoncé, Eminem e The Weeknd, che saranno gli headliner dell'evento. Oltre ai nomi di punta, ci saranno anche molte star dell'hip hop come "Tyler, the Creator" e Cardi B. Ecco a cosa potrà assistere, per due weekend consecutivi, dal 13 al 20 aprile, il pubblico di uno dei festival musicali più famosi al mondo.

Finalmente Beyoncé

Dopo l'alt dei medici dello scorso anno, Beyoncé salirà sul palco del Coachella nel 2018. Nel 2017 doveva aprire la manifestazione, ma a causa della gravidanza gemellare, i dottori le sconsigliarono l'esibizione e al suo posto subentrò Lady Gaga, infiammando il secondo weekend del festival. Beyoncé si esibirà il 14 aprile e il 21 aprile, aprendo una sessione che vedrà protagonisti tra gli altri anche l'ex leader dei Talking Heads David Byrne, gli alt-J, Post Malone, i Chromeo, gli Chic con Nile Rodgers e i Fleet Foxes.

Gli artisti del venerdì

Nei giorni di venerdì 13 e 20 aprile a far danzare il pubblico - tra cui molte star appassionate di musica - ci saranno anche The Weeknd, headliner insieme a Beyoncé ed Eminem, Jamiroquai, St. Vincent e Benjamin Clementine. Domenica 15 e 22 aprile sarà invece la volta del rapper autore di "Revival", che guiderà la terza squadra di artisti composta da Odesza, i Portugal, the Man, A perfect Circle, Cardi B, King Krule, Kamasi Washington. Ci sarà anche un pezzo di Italia all'edizione 2018 del Coachella festival: tra gli artisti convocati per arricchire la manifestazione figura anche lo scultore Edoardo Tresoldi.