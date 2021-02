Sci, un'economia da oltre 10 miliardi

Sci, impianti ancora chiusi. Gli operatori: stagione compromessa

Con l’ennesimo stop, che rinvia al 5 marzo la riapertura degli impianti sciistici, la stagione invernale è del tutto compromessa: ne sono convinti gli operatori del settore che erano già pronti a ripartire pur con una capienza degli impianti al 30%, avevano raccolto prenotazioni e assunto personale e adesso chiedono ristori immediati. Secondo i neoministri Garavaglia e Giorgetti non basteranno nemmeno i 4,5 miliardi chiesti quando la stagione non era ancora finita. Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest'ultima settimana, denuncia l'Associazione dei comuni montani