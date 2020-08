Rete unica in Italia, le tappe dell'operazione: a che punto siamo

La realizzazione di una sola infrastruttura a banda larga, per portare la fibra e internet veloce nelle case, è uno dei temi più complessi per il nostro Paese. L’obiettivo è quello di colmare il digital divide con gli altri Stati. Tutto quello che c’è da sapere sull’operazione

Un’unica rete a banda larga per portare la fibra, e quindi internet più veloce, in tutte le case degli italiani. È uno dei temi più complessi e strategici per l’Italia. Dopo due anni di accelerazioni e frenate, l’operazione sembra essere a un punto di svolta con i prossimi passi che potrebbero rivelarsi decisivi. L’obiettivo è quello di colmare il gap tecnologico del nostro Paese con gli altri Stati. Intanto c’è attesa per il consiglio d’amministrazione di Tim di lunedì 31 agosto che dovrebbe dare il via libera all’accordo per l’ingresso del fondo statunitense Kkr con una partecipazione in FiberCop.

Cos’è FiberCop? approfondimento Bonus Pc e tablet: come funziona e come richiederlo. FOTO FiberCop è la nuova società creata ad hoc nella quale verrà scorporata la rete secondaria di Tim, quella che dagli armadietti in strada arriva direttamente nelle abitazioni degli utenti. Fino a questa fase, anche Fastweb è stata partner di Tim nel cablare diverse città attraverso la joint venture Flash Fiber, e sarebbe intenzionata a investire anche sulla rete secondaria di Tim. L’intesa con Kkr La trattativa con Kkr stava per essere siglata il 4 agosto, ma una lettera dei ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al cda di Tim aveva di fatto 'sospeso' l’operazione. Con il consiglio d’amministrazione del 31 agosto e l’eventuale accordo tra Tim e Kkr, dovrebbe arrivare anche l’ok del governo, che con la regia di Cassa depositi e presiti, darebbe via libera alla realizzazione della rete unica mettendo insieme tutte le infrastrutture Tim con quelle di Open Fiber. L’obiettivo è quello di far nascere una sola società, con partecipazione pubblica, per lo sviluppo tecnologico del Paese.

Chi è Open Fiber? leggi anche Tim esclude Huawei dalla corsa al 5G in Italia Open Fiber è l’altro grande operatore che si occupa di banda larga controllato per il 50% da Enel e per l’altro 50% da Cdp, cassa depositi e prestiti. L’obiettivo del Governo è quindi quello di far nascere una sola società con partecipazione pubblica, per lo sviluppo tecnologico del Paese. Nodo da sciogliere: chi prenderà in mano la rete? Il punto più importante della trattativa è quello relativo a chi controllerà una rete così importante e vitale per l’interesse pubblico. Tim punta a mantenere la maggioranza, ma il ministero dell’Economia, al di là dei futuri assetti proprietari, ribadisce l’importanza di una assoluta autonomia e terzietà della gestione, la natura aperta della rete e la parità di trattamento di tutti gli operatori.