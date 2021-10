Card, Angrist e Imbens: i vincitori del Nobel per l'Economia 2021

Per l'edizione 2021, il riconoscimento è andato a tre studiosi che hanno saputo fornire degli approfondimenti sul mercato del lavoro e mostrare quali conclusioni possono essere tratte dagli esperimenti sul campo

Sono David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens i vincitori del premio Nobel per l'Economia 2021 . Sono tutti e tre professori presso prestigiose università americane e, con i loro studi, hanno contribuito ad approfondire i rapporti di causa ed effetto nel mercato del lavoro e le correlazioni fra eventi.

Card e gli effetti del salario minimo

Card è nato nel 1956 a Guelph, in Canada. Ha conseguito il dottorato nel 1983 a Princeton e attualmente insegna a Berkeley, in California. "Attraverso esperimenti sul campo, ha analizzato gli effetti del salario minimo, dell'immigrazione e dell'educazione sul mercato del lavoro", spiega in una nota l'Accademia. "I suoi studi dei primi anni '90 hanno sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori intuizioni".

Angrist e Imbens, le analisi degli esperimenti sul campo

Angrist è nato nel 1960 a Columbus, Ohio. Ha conseguito il dottorato nel 1989 a

Princeton. Ora è professore di Economia al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Imbens invece è nato in Olanda, ad Eindhoven, nel 1963. Ha conseguito il dottorato alla Brown University, nel 1999. Oggi insegna a Stanford. "I dati degli esperimenti sul campo sono difficili da interpretare. A metà degli anni '90, Joshua Angrist e Guido Imbens hanno risolto questo problema metodologico, dimostrando come dagli studi sul campo si possono trarre conclusioni precise su causa ed effetto".