Con la crisi parità di genere più lontana

L’obiettivo è aumentare l’occupazione femminile, ridurre le differenze nei salari e fare in modo che non si debba scegliere tra famiglia e carriera.

E’ stato uno dei passaggi più applauditi dai senatori. Quello della parità di genere. Nel nostro paese, ha detto Mario Draghi , il divario fra uomini e donne nel lavoro è ancora troppo ampio e bisogna superare il formale, e talvolta ipocrita, rispetto delle quote rosa per garantire, davvero, parità di condizioni.

La pandemia ha aggravato il quadro. Degli oltre 400mila posti persi dall’arrivo del virus in Italia, più di 300 mila riguardano donne. Un’emorragia che si spiega anche per il fatto che sono stati precari e autonomi finora a pagare di più il prezzo della crisi. Ci sono più donne che uomini impiegati part-time e spesso si tratta di una scelta obbligata dall’assenza di strutture sufficienti per i figli, come gli asili nido.