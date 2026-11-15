È da tempo ormai che il costo dei materiali necessari per portare avanti i cantieri è schizzato alle stelle, a causa dei conflitti internazionali scoppiati negli ultimi anni. "Mi è ben chiaro il tema del caro materiale. Conto che la fine del 2026 e l'inizio del 2027 portino la diplomazia ad accelerare processi di pace sia in Ucraina che in Iran", si augura il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Vedi anche: Inflazione, da febbraio in Italia è aumentata del 4,4%. Le città con i rincari record