Introduzione
Emergenza cantieri in Italia. Circa 13mila opere pubbliche rischiano di non essere completate a causa della mancanza di risorse in grado di compensare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. È l’allarme lanciato dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edile), che parla di una situazione che coinvolge circa 7mila imprese e interessa soprattutto gli enti locali, toccando interventi su scuole, strade, infrastrutture ferroviarie, reti idriche e opere di riqualificazione urbana. Si chiede quindi al governo di intervenire e di inserire nella Legge di Bilancio 1,4 miliardi di euro per garantire la continuità dei lavori.
Quello che devi sapere
Dalle scuole alle strade, i cantieri a rischio per gli enti locali
Secondo i dati diffusi dall'associazione dei costruttori, il 59% dei cantieri a rischio (7.566) fa capo a Comuni, Regioni e Province. Le opere che potrebbero rimanere incompiute vanno dagli interventi di edilizia scolastica alla manutenzione e realizzazione di strade e dalla difesa del territorio alla rigenerazione urbana e alla tutela dei beni culturali.
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Cantieri a rischio anche per università, servizi idrici ed energetici
Altri 1.769 cantieri, il 14% del totale, riguardano gli enti pubblici non economici, tra cui aziende sanitarie, università e autorità portuali. Sono 1.376, pari all'11%, quelli riconducibili alle società municipalizzate, impegnate soprattutto nei servizi idrici ed energetici. Gli ultimi 1.073 interventi, l'8,3%, riguardano invece società a partecipazione pubblica, tra cui Anas e Rfi.
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L’impatto delle guerre sul caro materiali
È da tempo ormai che il costo dei materiali necessari per portare avanti i cantieri è schizzato alle stelle, a causa dei conflitti internazionali scoppiati negli ultimi anni. "Mi è ben chiaro il tema del caro materiale. Conto che la fine del 2026 e l'inizio del 2027 portino la diplomazia ad accelerare processi di pace sia in Ucraina che in Iran", si augura il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
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Salvini: “Cantieri che erano stati appaltati a 100 oggi costano 200”
Le ricadute delle guerre sul settore dei cantieri, dice sempre il leader della Lega, hanno "un impatto economico impressionante e insostenibile a lungo termine". Perché, sottolinea, "il caro materiale vuol dire aumento del bitume, del catrame, della plastica, dell'acciaio, del ferro e del cemento. Cantieri che erano stati appaltati a 100 oggi sono arrivati a un costo di 160 se non 200".
Bitume a +47,2%. Pesa il rincaro del petrolio
Per fare un esempio: secondo l'Ance, il prezzo del bitume - una miscela di idrocarburi ottenuta come residuo dalla distillazione del petrolio greggio - è aumentato del +47,2% tra febbraio e settembre 2026. La guerra in Iran ha infatti spinto al rialzo tutto quello che deriva dal petrolio: non solo il bitume, ma anche - per fare qualche esempio - il gasolio utilizzato per i macchinari e la stessa plastica.
Ance: per 2025 stanziati 405 milioni, servono 1,8 miliardi
Lo scorso anno per i cantieri pubblici erano stati stanziati 405 milioni di euro. Cifra del tutto insufficiente, secondo il vicepresidente dell'Ance con delega alle Opere pubbliche Francesco Tuccillo, secondo cui servirebbero "circa 1,8 miliardi di euro" solo per il 2025.
Salvini: “Conto sulla sensibilità del Parlamento”
Il governo è al lavoro per trovare almeno una quota delle risorse che mancano. Salvini ha spiegato che nell’ultimo decreto Infrastrutture sono stati previsti 371 milioni di euro per coprire una parte delle compensazioni dovute alle imprese per i lavori eseguiti nel primo semestre del 2025. Secondo i calcoli di Salvini, le risorse interesserebbero 857 aziende. Resta però da trovare almeno un altro miliardo. "Conto sulla sensibilità del Parlamento in Legge di Bilancio, perché sono lavori già fatti", ha dichiarato Salvini.
La rimodulazione degli investimenti
Il ministero di Salvini sta inoltre valutando una rimodulazione degli investimenti ferroviari, con lo spostamento di risorse da interventi programmati più avanti a cantieri già aperti.
Il futuro incerto dei cantieri dopo il Pnrr
Per l’Ance, il futuro dei cantieri, al di là dei fondi mancanti nell’immediato, è in bilico: bisogna capire cosa succederà una volta venute meno le risorse del Pnrr. Il presidente dell’associazione, Antonio Ciucci, avverte infatti che con la conclusione del Piano verranno meno circa 25 miliardi di euro di investimenti pubblici. L’Ance chiede quindi finanziamenti certi, regole stabili e una programmazione capace degli investimenti capace di accompagnare il settore, anche dopo il Pnrr.
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