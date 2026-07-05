Pnrr, corsa alle opere in comuni e regioni italiane: la situazione

Più frammentata è la fotografia degli interventi completati in Puglia. La regione ha finalizzato otto interventi per investimenti in fognatura e depurazione da oltre 42 milioni di euro, completando anche i 12 progetti relativi al dissesto idrogeologico per 50 milioni. Per quanto riguarda la sanità, sono 83 le Case di comunità: 18 a Bari e provincia, 16 nel Leccese, 27 nel Foggiano, 13 nel Tarantino, 5 nel Brindisino e 4 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Alla Calabria sono destinati 10,369 miliardi per un totale di 12.382 progetti. In Alto Adige sono stati messi a disposizione 1,75 miliardi di euro con il Pnrr per 4.610 progetti approvati, di cui 3.165 già conclusi.