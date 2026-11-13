Manovra, Silf: "Zero fondi alla sicurezza, pronti alla mobilitazione"

“Alla prova dei fatti, sui tavoli di previdenza e relazioni sindacali ottenuti con firma del contratto, il Governo non ha portato niente di concreto. In legge di bilancio non ci sono le risorse per la previdenza dedicata e non ci sono aperture sulla modifica alla legge 46 e all’introduzione del secondo livello di contrattazione. Anche sotto questo profilo, il Governo Meloni non fa eccezione”. Lo denuncia in una nota il SILF, il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri.

“In questa settimana abbiamo incontrato e stiamo continuando a incontrare le forze politiche – spiega il Segretario Generale Francesco Zavattolo – chiedendo un intervento immediato sul finanziamento della previdenza dedicata e sulla riforma delle relazioni sindacali già in Legge di Bilancio. Al di là di un ascolto formale, abbiamo ricevuto risposte evasive, giustificate con la congiuntura economica o con la presunta impossibilità di apportare modifiche ordinamentali tramite la Manovra. Solo Forza Italia ha assunto posizioni e impegni più sostanziali”.

Eppure, come sottolinea il SILF, quando c’è la volontà politica gli ostacoli tecnici spariscono: la stessa Legge di Bilancio stanzia infatti oltre 392 milioni di euro l’anno a regime (dal 2030) per finanziare la reintroduzione della figura del poliziotto “ausiliario”. Non solo: per la sola Arma dei Carabinieri, il testo interviene immediatamente proprio con le relative modifiche ordinamentali, dimostrando che lo strumento legislativo lo consente eccome.

“Destinare quelle risorse ad assunzioni straordinarie e alla previdenza dedicata sarebbe stato molto più utile e opportuno – conclude Zavattolo –. Avendo già garantito ai finanzieri gli aumenti contrattuali e i relativi arretrati con la firma del contratto, ora non faremo sconti: senza risposte concrete su previdenza e diritti sindacali, il SILF è pronto alla mobilitazione”.