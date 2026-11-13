Nel 2024, la Penisola ha esportato il 5,4% dell'export mondiale in robot industriali, per un valore di 408 milioni di dollari. In crescita anche la filiera degli umanoidi, per i quali il periodo 2026-2028 rappresenta una finestra decisiva. Per quanto riguarda i beni strumentali ad alta intensità di Automazione, Creatività e Tecnologia (Act), nel 2025 il valore dell’export è pari a 30 miliardi di euro con l'Italia che sale sul terzo gradino del podio a livello mondiale dopo Cina e Germania ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L’Italia è quarta al mondo per l’export di robot industriali e componenti meccanici. È quanto emerge dalla terza edizione di Ingenium, il Rapporto del Centro Studi Confindustria realizzato in collaborazione con Federmacchine e presentato oggi a Roma. Il nostro Paese nel 2024 ha esportato il 5,4% dell'export mondiale in robot industriali, per un valore di 408 milioni di dollari. "Le nostre macchine sono il punto di partenza di ciò che l'industria, in Italia e nel mondo, riesce a progettare, produrre e innovare", ha dichiarato Bruno Bettelli, presidente di Federmacchine. "Dove c'è una produzione, c'è una competenza italiana che l'ha resa possibile. Il nostro compito è continuare a raccontarlo e a rafforzarlo, insieme alle imprese e alle istituzioni, perché è da qui che passa la capacità del Paese di restare protagonista nel mondo".

Prossimi passi C’è poi la filiera degli umanoidi, nella quale l’Italia avanza velocemente. Le consegne mondiali, pari a 13-20 mila unità nel 2025 secondo stime degli autori del Rapporto, hanno raggiunto lo stesso livello già nella prima metà del 2026. Come messo in luce nella presentazione del Centro Studi di Confindustria, il periodo 2026-2028 rappresenta una finestra decisiva per entrare nella filiera, soprattutto nei componenti meccanici. Per trasformare il potenziale in export, si legge nel rapporto, servono quattro filoni di intervento e una regia comune: imprese, associazioni, Competence Center, EDIH, Fondazioni e università devono unirsi per fare formazione sulle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla robotica, dai digital twin alla cybersecurity. Inoltre, per l’innovazione servono incentivi stabili e pluriennali e strumenti per chi progetta e produce robot e sistemi di automazione. Per mercati e finanza il Centro Studi propone un pre-screening coordinato tra Sace, Simest e banche, prima delle offerte commerciali, per definire finanziabilità, dilazioni e rischi delle operazioni. Sul fronte della sovranità tecnologica, infine, occorre mappare le dipendenze, diversificare le forniture e costituire scorte mirate di materiali critici, senza rinunciare all'apertura degli scambi.

Centro Studi Confindustria: "Servono incentivi e investimenti" Nel 2025 il valore dell’export italiano di beni strumentali ad alta intensità di Automazione, Creatività e Tecnologia (Act) è pari a 30 miliardi di euro: una cifra che presenta un potenziale aggiuntivo perché altri 4,9 miliardi sono realizzabili con la capacità produttiva esistente e ulteriori 18,3 miliardi richiedono nuovi investimenti in capacità produttiva. "Le macchine italiane partono da una posizione solida: l'Italia è il terzo esportatore mondiale di beni strumentali ad alta intensità di automazione, creatività e tecnologia" ha sottolineato Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi. "Ma il campo da gioco è cambiato in modo strutturale", ha aggiunto, precisando che "servono competenze, incentivi agli investimenti stabili e prevedibili, una finanza che accompagni le imprese sui mercati più rischiosi e una regia che tenga insieme gli strumenti che già esistono".