Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma telematica della Regione Sicilia. Sarà possibile presentare domanda fino alle 18 del 30 novembre. Per effettuare la procedura è necessario autenticarsi con le proprie credenziali digitali e seguire le indicazioni sulla piattaforma, presentando i documenti richiesti: il contratto di locazione regolarmente registrato, la documentazione relativa alla registrazione e l'attestazione Isee in corso di validità. È inoltre necessario indicare un codice Iban intestato al beneficiario, per l'accredito del bonus.