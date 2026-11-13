Bonus affitto regione Sicilia, contributi fino a 3.098 euro: come fare domandaEconomia
Introduzione
Un contributo fino a 3.098 euro per sostenere le famiglie nel pagamento dell'affitto. La Regione Sicilia ha stanziato oltre 17 milioni di euro per finanziare il bonus destinato agli inquilini che dispongono di redditi più bassi, che prevede requisiti Isee specifici e due fasce di beneficiari. Tra le novità, anche l'accesso al sostegno anche per chi vive da solo e per i coniugi superstiti. Le domande possono essere presentate online fino al 30 novembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Il bonus affitto della Regione Sicilia
Il bonus della Regione Sicilia punta a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà economica nel pagamento dell'affitto. Prevista da un bando dell'assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, la misura riguarda le spese sostenute per gli affitti nel corso del 2025. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 17,32 milioni di euro. Una cifra superiore rispetto agli 8 milioni inizialmente previsti.
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A chi spetta il bonus
Il contributo spetta ai cittadini residenti in Sicilia che nel 2025 erano titolari di un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato. Nello specifico, sono previste due fasce di beneficiari individuate in base alla situazione economica del nucleo familiare. Per accedere al contributo è necessario disporre di un'attestazione Isee in corso di validità e rispettare i limiti economici stabiliti dal bando. Il valore Isee non deve superare 15.639,46 euro.
Il bonus anche per chi vive da solo
Tra i destinatari rientrano anche le persone che vivono da sole. Il bando consente infatti di presentare domanda anche ai nuclei familiari composti da un solo componente. Un'altra novità riguarda poi i coniugi superstiti: in caso di decesso dell'intestatario del contratto di affitto, il coniuge rimasto in vita può accedere al contributo, se in possesso degli altri requisiti richiesti.
Le fasce Isee
Il bando distingue i beneficiari in due categorie, sulla base del valore Isee e dell'incidenza del canone di locazione sul reddito familiare:
- Fascia A: Comprende i nuclei con un Isee non superiore a 13.659,88 euro. Per questa categoria di beneficiari il contributo può arrivare fino a 3.098,74 euro.
- Fascia B: Riguarda chi ha un Isee superiore alla soglia prevista per la fascia A, ma comunque entro il limite massimo stabilito dal bando. In questo caso il sostegno può raggiungere fino a 2.324,05 euro.
Gli importi
E' opportuno precisare che gli importi massimi non vengono automaticamente riconosciuti a tutti i richiedenti. La somma effettiva viene calcolata in base al rapporto tra il canone annuo di locazione e il valore Isee. Per la fascia A il contributo viene stabilito considerando un'incidenza dell'affitto pari al 14% dell'Isee, mentre per la fascia B il parametro di riferimento è il 24%. Il calcolo tiene conto anche dei giorni di effettiva validità del contratto. In ogni caso, il contributo non può superare l'importo del canone realmente pagato.
I nuclei con Isee pari a zero
È prevista una disposizione specifica anche per i nuclei con Isee pari a zero. In questo caso è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva che indichi la fonte di sostentamento della famiglia.
Come fare domanda
Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma telematica della Regione Sicilia. Sarà possibile presentare domanda fino alle 18 del 30 novembre. Per effettuare la procedura è necessario autenticarsi con le proprie credenziali digitali e seguire le indicazioni sulla piattaforma, presentando i documenti richiesti: il contratto di locazione regolarmente registrato, la documentazione relativa alla registrazione e l'attestazione Isee in corso di validità. È inoltre necessario indicare un codice Iban intestato al beneficiario, per l'accredito del bonus.
Le verifiche del bando
Una volta presentata la domanda, questa verrà sottoposta alle verifiche previste dal bando. Il contributo verrà poi calcolato sulla base dei requisiti economici e delle spese effettivamente sostenute. Come stabilisce la normativa, il bonus non è cumulabile con altri aiuti pubblici destinati al pagamento dell'affitto.