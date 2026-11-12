Somma non imponibile Inps, pagamenti da novembre anche per NASpI e Cig

Il beneficio non spetta per quelle prestazioni che costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente né a quelle che costituiscono reddito da lavoro autonomo. Sono escluse, quindi, “l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e le prestazioni erogate ai lavoratori autonomi (ad esempio, l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità e l’indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA, l’ISCRO in regime ordinario o forfettario)”.



L’Inps spiega che sono escluse anche tutte le prestazioni non pensionistiche assoggettate a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) erogato dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, il TFR erogato dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, l’anticipazione NASpI/ASpI/MiniASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’autoimprenditorialità.



“Il beneficio fiscale, infine, non si applica alle prestazioni esenti ai fini fiscali, quali, a titolo esemplificativo, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, la DIS-COLL esente erogata ad assegnisti e dottorandi, e l’Anticipazione NASpI esente per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa”, conclude l’Inps.

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