Somma non imponibile Inps, pagamenti da novembre anche per NASpI e Cig

Introduzione
Da novembre 2026 l’Inps avvia i pagamenti della somma non imponibile prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per i beneficiari di alcune prestazioni non pensionistiche, tra cui la NASpI e la Cig. L’annuncio è stato dato dall’Istituto nel messaggio 3649 del 10 novembre, che contiene le istruzioni sul beneficio fiscale insieme ai dettagli su “ambito di applicazione, pagamenti e richiesta di rinuncia”. In arrivo, per chi ne ha diritto, anche gli eventuali arretrati da gennaio 2026.
Quello che devi sapere
Cos’è la “somma non imponibile”
Come spiega l’Inps, “la legge di bilancio 2025 ha introdotto due nuovi benefici fiscali in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente prevedendo il riconoscimento di una ‘somma non imponibile’, che non concorre alla formazione del reddito, per coloro che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro”.
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Il messaggio
Nel messaggio del 10 novembre 2026, n. 3649, l’Inps fornisce alcuni dettagli sulla “somma non imponibile”. In particolare, illustra “l’ambito di applicazione, le date di pagamento e le modalità per la rinuncia”.
A quali prestazioni si applica
Come spiega l’Inps, “il beneficio si applica esclusivamente alle prestazioni non pensionistiche che hanno natura sostitutiva dei redditi di lavoro dipendente, purché assoggettate a tassazione ordinaria, quali:
- indennità di disoccupazione (NASpI) e, a stralcio, all’indennità di disoccupazione ordinaria, all’ASpI e alla MiniASpI;
- trattamenti di disoccupazione agricola;
- trattamenti di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà bilaterale e Fondo di integrazione salariale)”.
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Pagamenti e arretrati
Nel messaggio, poi, l’Inps annuncia che per il 2026 i pagamenti sono disposti a partire dal mese di novembre. Inoltre, aggiunge che per chi ne ha diritto arriveranno anche gli arretrati. “Con la mensilità sono corrisposte anche le somme eventualmente maturate a partire dal 1° gennaio 2026, ancorché la prestazione non pensionistica cui afferisce ‘la somma non imponibile’ risulti già cessata alla data indicata”, spiega l’Istituto.
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La rinuncia al beneficio
L’Inps ricorda anche che è possibile rinunciare al beneficio. “I soggetti non interessati al riconoscimento automatico del beneficio possono comunicare all’Istituto la volontà di rinunciarvi”, si legge nel messaggio.
In particolare, la rinuncia al beneficio può essere fatta sia tramite la procedura presente sul portale intranet, per gli operatori dell’Istituto, sia sul sito www.inps.it per i cittadini. I cittadini – come spiega l’Istituto - possono accedere al servizio per la rinuncia seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile “Bonus RPF” e all’applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale”, o digitando nel campo di ricerca della home page le parole “Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile”.
Le percentuali
L’Inps ricorda anche quali sono le percentuali: “È previsto il riconoscimento di una ‘somma non imponibile’, che non concorre alla formazione del reddito, per coloro che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, calcolato applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del beneficiario:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro, ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro”.
L’Inps ricorda anche che, ai fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
L’importo e i pagamenti
La “somma non imponibile”, riconosciuta in via automatica solo sulle prestazioni non pensionistiche pagate direttamente all’assicurato, è erogata mensilmente con un versamento diverso rispetto a quello della prestazione a cui è legata. L’importo riconosciuto a titolo di “somma non imponibile” si trova poi nella Certificazione Unica, “secondo le istruzioni annualmente approvate dall’Agenzia delle Entrate”.
A chi non spetta
Il beneficio non spetta per quelle prestazioni che costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente né a quelle che costituiscono reddito da lavoro autonomo. Sono escluse, quindi, “l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e le prestazioni erogate ai lavoratori autonomi (ad esempio, l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità e l’indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA, l’ISCRO in regime ordinario o forfettario)”.
L’Inps spiega che sono escluse anche tutte le prestazioni non pensionistiche assoggettate a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) erogato dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, il TFR erogato dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, l’anticipazione NASpI/ASpI/MiniASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’autoimprenditorialità.
“Il beneficio fiscale, infine, non si applica alle prestazioni esenti ai fini fiscali, quali, a titolo esemplificativo, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, la DIS-COLL esente erogata ad assegnisti e dottorandi, e l’Anticipazione NASpI esente per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa”, conclude l’Inps.
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