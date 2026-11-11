Rivalutazione pensioni da gennaio per tutti: la precisazione dell'Inps

Rivalutazione pensioni da gennaio per tutti, ma conguaglio a marzo: precisazione dell'InpsEconomia
Introduzione
Ieri, in un'audizione parlamentare davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Manovra, l’Inps aveva annunciato che solo per gli assegni più bassi sarebbe stata applicata la perequazione da gennaio mentre per gli altri sarebbe slittata a marzo. Oggi, dopo le polemiche, è arrivata la precisazione dell’Istituto: “Nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi dell'anno”. Gli aumenti, quindi, arriveranno a gennaio per tutti con le nuove fasce previste dalla Manovra, poi gli eventuali conguagli saranno a marzo dopo le modifiche del Parlamento. Restano le polemiche sul'entità degli aumenti.
Quello che devi sapere
La rivalutazione delle pensioni
Ma da cos’è nata la polemica sulle date? L'Inps, in un'audizione parlamentare davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Manovra, ieri aveva annunciato che solo per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo sarebbe stata applicata la perequazione da gennaio mentre per gli altri il riconoscimento delle differenze dovute all'applicazione della rivalutazione con le nuove regole - attraverso il conguaglio - sarebbe arrivata entro il primo trimestre del 2027.
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Lo slittamento a marzo
In altre parole, da quello che era emerso, le pensioni più basse sarebbero state rivalutate da gennaio mentre per altri 3,6 milioni di persone a marzo. Questa differenza aveva alimentato le polemiche. "Non solo le pensioni medie e alte non recupereranno tutta l'inflazione, ma la loro rivalutazione slitta a marzo", era l'accusa arrivata da più parti. Un'altra sorpresa per i 3,6 milioni di pensionati con assegni a partire da 2.447,40 euro lordi, che già sono penalizzati dal nuovo meccanismo di calcolo dell'indicizzazione previsto dalla Manovra. Il tema pensioni, comunque, è uno di quelli su cui ancora si sta discutendo e non è detto che in Parlamento rimanga tutto così.
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“Tempi tecnici”
La direttrice generale dell'Inps, Valeria Vittimberga, sempre ieri aveva spiegato che lo slittamento della rivalutazione era dovuto ai tempi tecnici necessari. Aveva poi ricordato che l'elaborazione della rata di gennaio degli assegni era già stata determinata. È una prassi già adottata in passato "per evitare di dover poi richiedere soldi ai pensionati", aveva rimarcato il direttore centrale studi e ricerche Gianfranco Santoro.
La precisazione dell’Inps
Dopo le polemiche, oggi è arrivata la precisazione dell’Inps e il cambio di rotta: l’Istituto applicherà la perequazione delle pensioni dalla rata di gennaio 2027, l'aumento sarà riconosciuto subito e sarà visibile nel cedolino "di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo".
L’Inps ha aggiunto che "le eventuali differenze legate alle nuove regole di rivalutazione, ancora all'esame del Parlamento, saranno regolate con un conguaglio successivo, che servirà solo a perfezionare gli importi". "Nessuna pensione - ha quindi assicurato l'Inps in una nota diffusa dopo le dichiarazioni di ieri in audizione sulla Manovra - resterà ferma nei primi mesi dell'anno". "In linea con le indicazioni del governo, l'Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d'acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell'anno", conclude la nota. Gli aumenti, quindi, arriveranno per tutti a gennaio e poi a marzo ci saranno eventuali conguagli.
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Le polemiche
La notizia della doppia data aveva dunque fatto accendere la polemica. La Cisl aveva subito chiesto di programmare il pagamento delle rivalutazioni per intero a gennaio. Il rinvio della rivalutazione, infatti, andava a pesare su pensioni che già vanno incontro a penalizzazioni. L'altra polemica riguarda proprio l'ammontare degli aumenti e le novità in arrivo.
La Manovra, infatti, prevede un nuovo meccanismo di calcolo dell'indicizzazione, con il passaggio da tre a sei fasce, e percentuali decrescenti dal 100 al 32% di recupero dell'inflazione. I sindacati sono uniti nella richiesta di eliminare i tagli alle rivalutazioni, dai quali il governo prevede invece di risparmiare oltre 1,4 miliardi all'anno nel prossimo triennio, al lordo degli effetti fiscali.
I calcoli
Secondo i calcoli della Uil Pensionati, con il nuovo meccanismo previsto dalla Manovra, una pensione da 2.500 euro lordi mensili perde 144,17 euro all'anno. Per un assegno da 3.000 euro lordi, il taglio è di 153,92 euro annui, mentre per una pensione da 3.500 euro (sempre lordi) si perdono 574,73 euro. La penalizzazione sale quindi a 711,23 euro all'anno per una pensione da 4.000 euro, a 1.015,43 euro per un assegno da 5.000 euro. Un sacrificio per i pensionati del ceto medio e, secondo i calcoli, un conto pesante anche per i più benestanti. Il conto sale infatti a 1.163,63 euro l'anno per una pensione da 6.000 euro mentre per chi percepisce 6.200 euro lordi mensili, la perdita arriva a 1.314,17 euro annui.
Le stime
La Cida, sindacato dei dirigenti, stima per chi ha una pensione di 5.500 euro lordi mensili, una perdita cumulata dal 2012 di circa 96 mila euro. Per le pensioni di importo più elevato, il conto dal 2012 può arrivare a sfiorare i 200 mila euro, e altri 3mila euro nel 2027. La nuova stretta si somma a quelle degli anni precedenti: dal 2023 al 2036, secondo le stime dello Spi Cgil, vengono sottratti alle pensioni oltre 100 miliardi di euro sull'effetto cumulato.
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